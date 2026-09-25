Өфөлә экологтар форумы үтте

Сара “Таҙа Талҡаҫ” проекты сиктәрендә БР Башлығы Гранттар фонды ярҙамында ойошторолдо. Унда РФ Дәүләт Думаһы депутаты Эльвира Айытҡолова, РФ Дәүләт Думаһы депутаты, “ Ирҙәр ҡоро” республика йәмәғәт ойошмаһы рәйесе Зариф Байғусҡаров, БР тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов, БР урман хужалығы министры урынбаҫары Альберт Зәкиров, Көньяҡ- Урал төбәк-ара тәбиғәттән файҙаланыу өлкәһендә күҙәтеү буйынса федераль хеҙмәт етәксеһе урынбаҫары Әлиә Узкова, Башҡорт тәбиғәтте һаҡлау район-ара прокуроры вазифаһын башҡарыусы Виталий Михайловтар ҡатнашты.
Сарала ҡатнашыусыларҙы РФ Дәүләт Думаһы депутаты, Бөтә Донъя башҡорттары ҡоролтайы президиумы рәйесе Эльвира Айытҡолова сәләмләне.
— Экология мәсьәләһе һәр ваҡыт киҫкен яңғырай, һәм теге йәки был яҡты ҡарағанда , объектив мәғлүмәткә таянып, иҡтисад өсөн файҙаһы менән экология өсөн зыян араһында балансты, беҙҙең биләмәләрҙе ҡаҙылма байлыҡтар менән файҙаланыусыларҙың вәхшиҙәрсә ғәмәлдәренән нисек һаҡларға кәрәклеген аңларға тейешбеҙ, – тине.
– Бөгөн һеҙҙе республикала тәүге тапҡыр үткәрелгән экология инспекторы һәм ирекмәндәре форумында сәләмләүемә бик шатмын. Залда бергә эшләгән, урман янғындарын һүндереүҙә, экология өмәләре үткәреүҙә, тәбиғәттән файҙаланыу тәртибен боҙоусыларҙы асыҡлауҙа ҡатнашҡан бик күп таныш йөҙҙәр. Килеүегеҙгә ҙур рәхмәт. Форумдың маҡсаты – экология өлкәһендәге проблемаларҙы асыҡлау, эшләнгән эштәргә йомғаҡ яһау һәм күҙәтеү органдарына экология өлкәһендә тәртип урынлаштырырға ярҙам итеүсе иң яҡшы йәмәғәт экология инспекторҙарын атау, шулай уҡ киләсәккә пландар билдәләү, – тине Зариф Байғусҡаров.
Форумда махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы, БР Фәндәр академияһының Башҡорт энциклопедияһы директоры Илгиз Солтанморатов та булды.
— Тәбиғәтебеҙҙе киләсәк быуынға һаҡларға тейешбеҙ. Бындай форумдарҙы тағы ла күберәк кеше йәлеп итеп артабан да үткәрергә кәрәк. Совет заманын маҡтап һөйләргә яратһалар ҙа, әлеге заман нимәһе менәндер унан яҡшыраҡ та кеүек. Мәҫәлән, хәҙер ирекмәндәр, активистар, йәмәғәт ойошмалары, депутаттар аша кире бәйләнеш бар. Йәғни урындағы халыҡтың фекерен иҫәпкә алмайынса ҡабул ителгән ҡарарҙарҙы кире ҡағыу мөмкинлеге. Иң мөһиме – актив булыу кәрәк, – тине МХО яугиры.
Тәбиғәттән файҙаланыу һәм экология министры Нияз Фазылов иҡтисадта экологияға ҡағылмаған тармаҡ булмауын һәм тәбиғәтте һаҡларға теләүсе кешеләр өсөн эштең бик күп булыуын билдәләне.
– 2019 йылға тиклем экология мәсьәләренә иғтибар булманы. 2019 йылда “Экология” милли проекты ҡабул ителгәс кенә беҙҙең тарих башланды: сүп-сар өйөмдәре бөтөрөлә, һыу объекттарының бысраныуына, предприятиеларҙың ҡалдыҡтарына иғтибар ителә башланы. Әлбиттә, тиҫтә йылдар буйы өйөлгән проблемаларҙы бер йылда ғына хәл итеп бөтөп булмай. Әммә беҙ йылғаларҙы таҙартабыҙ, Йомағужа һыуһаҡлағысына капиталь ремонт үткәрәбеҙ, файҙалы ҡаҙылма байлыҡтар буйынса проекттар тормошҡа ашырыла һ.б. Һуңғы һигеҙ йылда ғына республикала 3100 сүп-сар өйөмө юҡ ителде, шул иҫәптән алты ҙур сүп өйөмө бөтөрөлдө. Был эштәр барыһы ла битараф булмаған кешеләр ярҙамында тормошҡа ашырыла. Экология – ул аҡса тураһында түгел, экология – ул илебеҙҙең үҫеше тураһында, – тине.
Форумда шулай уҡ Талҡаҫ күлендә башҡарылған ҙур күләмле эшкә йомғаҡ яһалды. Күл буйында үткәрелгән өмәләр һөҙөмтәһендә ирекмәндәр тарафынан бөтәһе 742 ҡапсыҡ сүп-сар йыйып алынған, 2400 ҡарағай ултыртылған, күлгә ҡойоусы алты шишмәне таҙартылған.
— Тәүге тапҡыр өмә үткәргәндә бөтәһе 26 кеше генә сыҡҡайны. Һуңынан теләүселәр һаны артҡандан-арта барҙы. Водолаздар ярҙамында һыу төбөн таҙартҡанда унда нимә генә булманы: кер йыйыу машинаһы, тәгәрмәстәр, коляска, телевизор һ.б. Хәҙер беҙ күл буйында өмәне йылына ике тапҡыр үткәрәбеҙ. Августа, күлдең һыуы бер аҙ ҡайтҡас уны сүп-сарҙан таҙартыу һәм апрелдә яр буйына ағас ултыртыу буйынса өмә үткәрелә. Халыҡ бик теләп сыға, баймаҡтар ғына түгел, күрше Әбйәлил, Йылайыр райондарынан, Сибай, Магнитогорск ҡалаларынан да киләләр. Һуңғы өс йылда күлдең һыуы күпкә артып, таҙарып ҡалды, – ти Зариф Зәкир улы.
Форум аҙағында иң яҡшы экология инспекторҙары һәм ирекмәндәргә дипломдар һәм бүләктәр тапшырылды.
Фото:Юлай КӘРИМОВ.