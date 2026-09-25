+12 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
25 Сентября , 18:13

Берҙәм социаль юл йөрөү билеты буйынса ташламалы хаҡ

2026 йылдың 1 октябренән Башҡортостанда Берҙәм социаль юл йөрөү билеты буйынса ташламалы хаҡты «Мир» картаһы менән түләргә мөмкин. Ташлама пенсия йәшенә еткәндәргә һәм һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән (18 йәштән өлкән) кешеләргә бирелә.

Берҙәм социаль юл йөрөү билеты буйынса ташламалы хаҡБерҙәм социаль юл йөрөү билеты буйынса ташламалы хаҡ
Берҙәм социаль юл йөрөү билеты буйынса ташламалы хаҡ

Нисек файҙаланырға:

1⃣ Сентябрь аҙағына тиклем Дәүләт хеҙмәттәрендә (vk.cc/d24x8T). «Мир» картаһын теркәгеҙ. Өлгөрмәһәгеҙ – ташлама 1 ноябрҙән генә ғәмәлгә инә.
2⃣ Юл йөрөү өсөн ғәҙәттәгесә «Мир» картаһы менән түләгеҙ.
3⃣ Түләнгән юл хаҡының дөйөм дәүмәле 600 һумға тулғас (был ЕСПБ хаҡы), транспортта артабан йөрөүегеҙ бушлай буласаҡ.
4⃣ Бер ай эсендә 90 тапҡырға тиклем бушлай йөрөү ғәмәлдә буласаҡ.

Мөһим ҡағиҙәләр:

1⃣ Ташлама «Мир» һәм «Алға, Башкортостан» халыҡ карталары өсөн ҡаралған. Бер төрөн һайлап, уны ғына ҡулланығыҙ.
2⃣ Терминалға һәр ваҡыт ташлама рәсмиләштерелгән картаны терәп, түләгеҙ.

Киләсәктә был ысулды, социаль әһәмиәтле төркөмдәр өсөн сервистарҙы арзанайтыу маҡсатында, мәҙәниәт учреждениелары һәм магазиндарға таратырға ниәтләйҙәр.

#Аңлатабыҙ_Башҡортостан #ОбъясняемРФ #ОбъясняемБашкортостан

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика