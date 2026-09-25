Аҙна ҡаҙнаһы. Һөйөнөслө лә, көйөнөслө лә...

Ҙур сара көтөлә
Өфө 2028 йылда ШОС саммитын ҡабул итәсәк.
Радий Хәбиров баш ҡалабыҙҙың Шанхай хеҙмәттәшлек ойошмаһы саммитын үткәреү урыны итеп билдәләнеүен хәбәр итте. Был ҙур халыҡ-ара сара буласаҡ.
Башҡортостан Башлығы Мәскәүҙә, РФ Президенты Хакимиәтендә ШОС саммитына әҙерлек буйынса эш кәңәшмәһендә ҡатнашты. Радий Фәрит улы билдәләүенсә, республикабыҙҙың баш ҡалаһы күптән инде конгресс үҙәгенә әүерелде. Күрәһегеҙ, Өфөлә халыҡ-ара, федераль саралар даими ойошторола һәм юғары кимәлдә үткәрелә.
Иҫегеҙҙә булһа, 2015 йылда беҙҙең баш ҡалабыҙҙа ШОС, БРИКС илдәре саммиты уҙғарылғайны. Ул саҡта ҡунаҡханалар ҙа төҙөлдө, яңы туристик инфраструктура, заманса конгресс майҙансыҡтары барлыҡҡа килде. Хәҙер Өфөлә күп һанлы ҡунаҡты ҡабул итеү мөмкинлеге бар. Һәм, әлбиттә, ул мөмкинлеккә ҡунаҡсыллыҡты ла ҡушһаҡ, алдағы мөһим сараны лайыҡлы үткәрәсәгебеҙгә ышаныс ҙур.
Көтөлмәгән бәхетһеҙлек...
Үкенескә күрә, фажиғәләр ҙә булып тора. Аҙна башында Стәрлетамаҡтағы «Солнечный» сауҙа комплексында ҙур янғын сыҡты. Башта өс кешенең (бер туған ҡыҙҙар) һәләк булыуы тураһында хәбәр ителһә, һуңыраҡ дүртенсе кешенең дә ғүмере өҙөлөүе билдәле булды. Бер нисә кеше дауаханаға оҙатылған. Әйтеүҙәренсә, ут икенсе ҡатта сымдағы ҡыҫҡа өҙөклөктән сыҡҡан.
Янғын факты буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылды, комплекс етәксеһе ҡулға алынды, тип хәбәр иттеләр. «Солнечный»ҙа биш йыл буйына янғын хәүефһеҙлегенә ҡағылышлы тикшереүҙәр үткәрелмәгән.
Шуныһы аптырата: беҙҙә фажиғәнән һуң уянып киткәндәй булалар. Хәҙер республиканың бөтә сауҙа үҙәге бинаһында тикшереү үтә. Ә бит уларҙы даими тикшереп торорға кәрәк.
Һәм тағы ла һис тә көтмәгәйнек...
Башҡортостанда газға тарифтар үҙгәрә.
22 сентябрҙә 1 октябрҙән газдың яңы хаҡтары билдәләнеүе тураһында хәбәр ителде. Мәҫәлән, газды тик ашарға әҙерләү һәм һыу йылытыу өсөн ҡулланған абоненттар өсөн тариф 11,67 һум/м³ буласаҡ.
Халыҡ теге йәки был хеҙмәткә хаҡ артыуын бер ҙә көтмәй. Бары килем йә пенсия артыуы көтөлә. Әммә йыш ҡына киреһенсә була ла тора.
Яҡшы хәбәр ҙә бар
Башҡортостан Башлығы Радий Хәбиров Рәсәй фәндәр академияһының Өфө федераль тикшеренеү үҙәген 75 йыллыҡ юбилейын менән ҡотланы. “Торатау” конгресс-холында тантаналы сара үтте.
– Юғары ғилми потенциалға эйә булғанға күрә, республикабыҙ иң алдынғы иҡтисади үҫкән төбәктәр иҫәбенә инә. Ғилми-технологик үҫешенең милли рейтингында беҙ тотороҡло рәүештә иң яҡшы унау исемлегендәбеҙ, – тине Башҡортостан Башлығы. – Республикала 4,5 меңдән ашыу тикшеренеүсе эшләй, шуларҙы һәр бишенсеһе – 25 йәшкә тиклемге йәш ғалим.
Радий Хәбиров республиканың ғилемгә ярҙамды эҙмә-эҙлекле көсәйтеүен һыҙыҡ өҫтөнә алды.
Башҡортостан Башлығы ғалимдарға республиканың һәм илдең ғәмәли бурыстарын, шулай уҡ нефть химияһы, ауыл хужалығы, медицина һәм сәнәғәт өлкәһендәге мәсьәләләрҙе хәл итеүҙә ҡатнашҡандары өсөн рәхмәт әйтте.
– Бөгөн академик фән алдында етди бурыстар тора. Рәсәй фәндәр академияһының Өфө федераль тикшеренеүҙәр үҙәге ғалимдарының потенциалы уларға алға китеш яһаусы проекттарҙа ҡатнашыу, әүҙем ғилми, белем биреү, экспертлыҡ һәм мәғрифәтселек эшмәкәрлеге алып барыу, дөйөм әйткәндә, Еңеү өсөн бар ғәмәлде эшләү мөмкинлеге бирә. Бынан һуң да шулай булырына ышанам, – тине Радий Хәбиров.
Денис СЕКИРИНСКИЙ, Рәсәй фән һәм юғары белем министры урынбаҫары:
– Үҙәк эшмәкәрлегенең йәше — ул ябай ғына матур дата түгел. Ғилми ойошманың абруйы, тәү сиратта, ғалимдар быуындарының күсәгилешлегенә, традицияларҙы һаҡлауға һәм бөтә тармаҡтың алға барыуына этәргес биргән һорауҙар ҡуя белеүгә бәйле. Бөгөн Өфөлә тап шундай ғилми мәктәптәр уңышлы эшләй.
Мин Радий Фәрит улына һәм уның командаһына республикала фәнде һәм юғары белем биреүҙе үҫтереүгә күрһәткән иғтибарҙары өсөн айырым рәхмәт белдергем килә. Өфөлә иҫ киткес кампус төҙөлгән. Мәскәүҙәге ҡайһы бер коллега был идеяны үҙләштереп, уны баш ҡалала ғәмәлгә ашырырға тырыша. Әммә беҙ уларға быны эшләргә рөхсәт итмәйбеҙ, сөнки бындай уникаль кампус берәү генә булырға тейеш, тип иҫәпләйбеҙ.
25 йылдан һуң бөгөн ошо залда ултырған, минеңсә, киләсәктә танылыу аласаҡ кешеләрҙең исемдәрен данлап иҫкә алырға насип булһын.
Айсын АҠБУЛАТОВА әҙерләне.