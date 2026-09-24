+24 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 12:55

Ышаныс чаты эшләй башланы

Проекттың инициаторы булып республиканың мәғариф министры Илдар Мәүлитбирҙин сығыш яһаны.  

Ышаныс чаты эшләй башланыЫшаныс чаты эшләй башланы
Ышаныс чаты эшләй башланы

Башҡортостанда MAX платформаһында үҫмерҙәр өсөн "Беҙ һинең менән" ышаныс чаты эшләй башланы. Проекттың инициаторы булып республиканың мәғариф министры Илдар Мәүлитбирҙин сығыш яһаны.

Нимә тураһында яҙырға мөмкин?

Хәүеф һәм паника, өйҙә йәки класта конфликттар, романтик мөнәсәбәттәрҙең өҙөлөүе, үпкәләү, яҡын кешеңде юғалтыу, класта ҡул күтәреүҙән йәки беренсе булып һүҙ башлауҙан ҡурҡыу, танышҡан ваҡытта оялыу һәм башҡа ситуацияларҙа мөрәжәғәт итергә мөмкин, тип белдерҙе министр.

Илдар Мәүлитбирҙин әйтеүенсә, был чатҡа ышанырға мөмкин. Беренсенән, анонимлыҡ һаҡлана: бер кем дә һинең кем икәнеңде, исемеңде, ҡайһы мәктәптә уҡыуыңды белмәй. Икенсенән, хәлде ентекләп тикшереү һәм реаль ярҙам ғына. Өсөнсөнән, мессенджерҙы асып, үҙеңә уңайлы ваҡытта яҙырға мөмкин.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика