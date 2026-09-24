Шаҡ ҡатырғыс хәл!

Оператив-эҙләү саралары барышында Рәсәй Эске эштәр министрлығының Стәрлетамаҡ ҡалаһы буйынса идаралығының енәйәтте тикшереү бүлеге хеҙмәткәрҙәре һәм тәфтишселәр булған хәлдең нескәлектәрен һәм енәйәткә ҡатнашы булған кешене асыҡлаған.
Әлегә билдәле булыуынса, ваҡиға алдынан енәйәттә шикләнелеүсе 55 йәшлек ҡатын менән уның улы араһында низағ ҡупҡан. Шунан һуң ҡатын өйҙән сығып китеп, үҙе "сиделка" булып эшләгән фатирға ҡунырға барған. Унда ул аңлы рәүештә күҙәтеү камераһының вай-файын һүндергән һәм иҫерек хәлдә оло кешенең башына бер нисә тапҡыр һуҡҡан. Аҙаҡ ҡатын йоҡлап киткән, ә иртән зыян күреүсенең үле икәнен асыҡлағас, ваҡиға урынынан ҡасып киткән.
Полиция хеҙмәткәрҙәре уны ҙләп тапҡан һәм тәфтиш бүлегенә килтергән. Енәйәтте тикшереү бүлеге хеҙмәткәрҙәре тикшереүҙе дауам итә.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.