+24 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 11:01

Шаҡ ҡатырғыс хәл!

20 сентябрҙә Стәрлетамаҡтағы күп фатирлы йорттарҙың береһендә 72 йәшлек ҡатындың кәүҙәһе табыла, ул туҡмалып үлтерелгән була. 

Шаҡ ҡатырғыс хәл!Шаҡ ҡатырғыс хәл!
Шаҡ ҡатырғыс хәл!

Оператив-эҙләү саралары барышында Рәсәй Эске эштәр министрлығының Стәрлетамаҡ ҡалаһы буйынса идаралығының енәйәтте тикшереү бүлеге хеҙмәткәрҙәре һәм тәфтишселәр булған хәлдең нескәлектәрен һәм енәйәткә ҡатнашы булған кешене асыҡлаған.

Әлегә билдәле булыуынса, ваҡиға алдынан енәйәттә шикләнелеүсе 55 йәшлек ҡатын менән уның улы араһында низағ ҡупҡан. Шунан һуң ҡатын өйҙән сығып китеп, үҙе "сиделка" булып эшләгән фатирға ҡунырға барған. Унда ул аңлы рәүештә күҙәтеү камераһының вай-файын һүндергән һәм иҫерек хәлдә оло кешенең башына бер нисә тапҡыр һуҡҡан. Аҙаҡ ҡатын йоҡлап киткән, ә иртән зыян күреүсенең үле икәнен асыҡлағас, ваҡиға урынынан ҡасып киткән.

Полиция хеҙмәткәрҙәре уны ҙләп тапҡан һәм тәфтиш бүлегенә килтергән. Енәйәтте тикшереү бүлеге хеҙмәткәрҙәре тикшереүҙе дауам итә.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика