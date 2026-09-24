Өс депутат мандатын һалды...

Ултырышта ҡатнашҡан 104 депутаттан 102-һе ыңғай тауыш бирҙе.
Юлия Краснова (Мандат комиссияһында һәм Гражданлыҡ институтын үҫтереү, мәғлүмәт сәйәсәте һәм дин эштәре буйынса комитетта эшләгән) менән Руслан Насретдинов (парламентарийҙарҙың килем, сығым һәм мөлкәт белешмәләренең дөрөҫлөгөн контролләү комиссияһы, Бюджет, һалым, инвестиция сәйәсәте һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре комитеты) - "Берҙәм Рәсәй" партияһынан, Рәмил Шәрипов (Регламент комиссияһы, Сәнәғәт, инновацион үҫеш, сауҙа, эшҡыуарлыҡ һәм туризм буйынсакомитет) - ЛДПР-ҙан.
Фото: автор фотоһы.