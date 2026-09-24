+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 08:45

Өс депутат мандатын һалды...

Бөгөн БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтайҙың 36-сы ултырышында Юлия Краснова, Руслан Насретдинов һәм Рәмил Шәриповтың ваҡытынан алда вәкәләтен туҡтатыу тураһындағы мәсьәлә ҡаралды.

Өс депутат мандатын һалды...Өс депутат мандатын һалды...
Өс депутат мандатын һалды...

Ултырышта ҡатнашҡан 104 депутаттан 102-һе ыңғай тауыш бирҙе. 

Юлия Краснова (Мандат комиссияһында һәм Гражданлыҡ институтын үҫтереү, мәғлүмәт сәйәсәте һәм дин эштәре буйынса комитетта эшләгән) менән Руслан Насретдинов (парламентарийҙарҙың килем, сығым һәм мөлкәт белешмәләренең дөрөҫлөгөн контролләү комиссияһы, Бюджет, һалым, инвестиция сәйәсәте һәм мөлкәт мөнәсәбәттәре комитеты) - "Берҙәм Рәсәй" партияһынан, Рәмил Шәрипов (Регламент комиссияһы, Сәнәғәт, инновацион үҫеш, сауҙа, эшҡыуарлыҡ һәм туризм буйынсакомитет) - ЛДПР-ҙан.

Фото: автор фотоһы.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика