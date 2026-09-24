Намыҫтарын таплағандар

Башҡортостан Республикаһының Туймазы район-ара суды райондың ике кешеһенә ҡарата енәйәт эшен ҡараны.
Һәр ғәйепләнеүсенең роленә һәм ҡатнашыу дәрәжәһенә ҡарап, суд уларҙы Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы 4-се өлөшө, 286-сы статьяһы 3-сө өлөшөнөң «е» пункты, 292-се статьяһы 2-се өлөшө буйынса ғәйепле тип таныны.
Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 174.1-се статьяһы 2-се өлөшө буйынса ғәйепләү өлөшөндә ғәйепләнеүселәрҙең береһе, ҡылыҡтарында енәйәт составы булмауы сәбәпле, аҡланды.
Суд асыҡлауынса, ғәйепләнеүселәрҙең береһе, участка полиция вәкиле вазифаһын файҙаланып, зыян күреүсе менән үҙенең әсәһе араһында ялған никах төҙөүҙе, артабан зыян күреүсенең Рәсәй Федерацияһы Оборона министрлығы менән махсус хәрби операция зонаһында хәрби хеҙмәт үтеү тураһында контрактҡа ҡул ҡуйыуын ойошторған.
Артабан ғәйепләнеүселәр зыян күреүсе исеменә рәсмиләштерелгән банк иҫәбенән контракт төҙөгән өсөн түләнгән 2 миллион һумдан ашыу аҡсаны урлағандар.
Суд ултырышында ғәйепләнеүселәр үҙ ғәйебен тулыһынса таныны. Килтерелгән зыян тулы күләмдә ҡапланды.
Суд ҡарары менән ғәйепләнеүселәрҙең береһенә дөйөм режимлы холоҡ төҙәтеү колонияһында үтәү шарты менән 6 йылға иркенән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнде. Шулай уҡ ул 2 йыл 9 айға Рәсәй Федерацияһының хоҡуҡ һаҡлау органдары системаһында дәүләт хеҙмәтендә вазифалар биләү хоҡуғынан мәхрүм ителде. «Полицияның өлкән лейтенанты» исеменән дә яҙҙы.
Икенсе ғәйепләнеүсегә 3 йыл 6 айға шартлы рәүештә иркенән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнде, һынау ваҡыты ла шул уҡ осорға билдәләнде.
Суд ҡарары законлы көсөнә әле инмәгән.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.