+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 08:12

Намыҫтарын таплағандар

Махсус хәрби операцияла ҡатнашыусының түләүҙәрен урлау эше буйынса элекке полиция хеҙмәткәренә һәм уның әсәһенә хөкөм ҡарары сығарылды.

Намыҫтарын таплағандарНамыҫтарын таплағандар
Намыҫтарын таплағандар

Башҡортостан Республикаһының Туймазы район-ара суды райондың ике кешеһенә ҡарата енәйәт эшен ҡараны.

Һәр ғәйепләнеүсенең роленә һәм ҡатнашыу дәрәжәһенә ҡарап, суд уларҙы Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы 4-се өлөшө, 286-сы статьяһы 3-сө өлөшөнөң «е» пункты, 292-се статьяһы 2-се өлөшө буйынса ғәйепле тип таныны.

Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 174.1-се статьяһы 2-се өлөшө буйынса ғәйепләү өлөшөндә ғәйепләнеүселәрҙең береһе, ҡылыҡтарында енәйәт составы булмауы сәбәпле, аҡланды.

Суд асыҡлауынса, ғәйепләнеүселәрҙең береһе, участка полиция вәкиле вазифаһын файҙаланып, зыян күреүсе менән үҙенең әсәһе араһында ялған никах төҙөүҙе, артабан зыян күреүсенең Рәсәй Федерацияһы Оборона министрлығы менән махсус хәрби операция зонаһында хәрби хеҙмәт үтеү тураһында контрактҡа ҡул ҡуйыуын ойошторған.

Артабан ғәйепләнеүселәр зыян күреүсе исеменә рәсмиләштерелгән банк иҫәбенән контракт төҙөгән өсөн түләнгән 2 миллион һумдан ашыу аҡсаны урлағандар.

Суд ултырышында ғәйепләнеүселәр үҙ ғәйебен тулыһынса таныны. Килтерелгән зыян тулы күләмдә ҡапланды.

Суд ҡарары менән ғәйепләнеүселәрҙең береһенә дөйөм режимлы холоҡ төҙәтеү колонияһында үтәү шарты менән 6 йылға иркенән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнде. Шулай уҡ ул 2 йыл 9 айға Рәсәй Федерацияһының хоҡуҡ һаҡлау органдары системаһында дәүләт хеҙмәтендә вазифалар биләү хоҡуғынан мәхрүм ителде. «Полицияның өлкән лейтенанты» исеменән дә яҙҙы.

Икенсе ғәйепләнеүсегә 3 йыл 6 айға шартлы рәүештә иркенән мәхрүм итеү язаһы тәғәйенләнде, һынау ваҡыты ла шул уҡ осорға билдәләнде.

Суд ҡарары законлы көсөнә әле инмәгән.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика