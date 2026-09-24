+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 08:54

Муйыл сәскә атҡан саҡта...

Әбйәлил районының Тупаҡ ауылында йәшәгән шағир Марсель Хамматовтың шиғырына Ҡунаҡбай Ҡаһарманов яҙған йыр бер кемде лә битараф ҡалдырмай... 

Муйыл сәскә атҡан саҡта...Муйыл сәскә атҡан саҡта...
Муйыл сәскә атҡан саҡта...

Магнитогорск ҡалаһында слесарь-ремонтсы булып эшләй ижадсы яҡташыбыҙ. Уға ижади уңыштар теләйбеҙ!

 

Муйыл сәскә атҡан саҡта

Муйыл сәскә атҡан саҡта
Уйлайһыңдыр,бәлки, минең хаҡта.
Мин йөрөйөм әле сит яҡтарҙа,
Моң -зарымды түгеп сит - яттарға...

Муйыл сәскә атҡан саҡта
Көндәр һыуып, ҡарҙар яуалар.
Минең дә өшөгән йөрәгемде
Кемдәр өрөп, кемдәр дауалар...

Муйыл сәскә атҡан саҡта
Ҡырҡты шаулай, Ҡырҡты йә тыныс.
Мин йөрөгән ошо сит яҡтарҙа
Дуҫтар үлә...Бында ҡурҡыныс.

Муйыл сәскә атҡан саҡта
Ҡоштар инде оя ҡоралар.
Йәп - йәш көйө, йәшәп өлгәрмәйсә
Йәш егеттәр донъя ҡуялар.

Муйыл сәскә атҡан саҡта
Еңеү яҙын көтә һәр кем дә.
Йә, Хоҙайым, түҙемлектәр бирсе,
Ышанысым бары тик һиндә!!!

Марсель Хамматов.

Фото: М.Хамматовтың сәхифәһенән.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика