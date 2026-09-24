“Минең менән тормошоң үҙгәрә!”

Бала сағынан шәп, ихлас, әүҙем булған Гөлфиә Учалы районының Озерный ауылында йәшәгән Нәғимә һәм Миңғәли Мөхәмәтовтарҙың татыу ғаиләһендә үҫкән. Булмышы менән уҡытыусы ул: белгәндәре менән шунда уҡ бүлешергә ынтыла, йомшаҡ, эскерһеҙ мөғәмәләһе менән барыһын да үҙенә ҡаратып, артынан эйәртә ала. Айырым бер тартыу, ылыҡтырыу көсөнә эйә булған аҡыллы, һылыу, уңған Гөлфиә күңел төшөнкөлөгөнә бирелеп ултырырға яратмай: йә тауҙарҙы гиҙә (хатта Эльбрусҡа күтәрелеп, милли кейемдә фото төшә), йә бер үҙенән-бер үҙе йүгереп йөрөп урмандарҙы сүп-сарҙан таҙарта, йә ҡыҙын эйәртеп марафон йүгерә, йә күпертеп икмәк һала... Әллә ҡайҙан энергия туплап, бар ергә лә өлгөргән, йөҙөнән йылмайыу өҙөлмәгән Гөлфиә өс бала әсәһе: тормош иптәше Наил менән һөйөү бишегендә Батырхан, Наҙгөл, Байегет исемле ике ул һәм ҡыҙ тәрбиәләп үҫтерәләр. Һөйөклө балаларына ҡарап, Гөлфиә оло кинәнес менән үҙенең бала сағына әйләнеп ҡайта:
- Бала саҡ – онотолмаҫ, ата-әсәй янында иркәләнеп үҫкән саҡ! Ғаиләлә беҙ дүрт бала, ике ҡыҙ һәм ике малай үҫтек: Вилиә апай, мин, Ғәлинур һәм Ғәфүр ҡустыларым. Мин икенсе бала, иркә ҡыҙ. Шулай ҙа бала саҡтан яуаплылыҡты тойоп үҫтем. Ата-әсәй берәй ҡайҙа ҡунаҡҡа китһә: "Гөлфиә өйҙә! Күңел тыныс, ас ултырмаҫтар!" - тип әйтә торғандар ине. Күберәк Ғәлинур ҡустым менән уйнаныҡ. Ҡыш булһа сана, саңғыла шыуабыҙ, яҙын ҡырмыҫҡа иләүенә бармаҡ ҡуйып, ялап, ҡайын һыуын йыйып, мас булабыҙ. Ә йәйен көн дә күлдә һыу төшә торған инек. Урманды яраттым һәм яратам! Ҡыш булһа сысҡан эҙҙәрен ҡарап, йәй булһа йыуа ашап, үҙем генә урман гиҙә инем. Мин ауыл балаһы, бесән сабып, ҡар көрәп, көҙ булһа - мал эҙләп үҫтем. Ләкин беҙ уны ауыр эшкә һанаманыҡ. Сөнки әсәйем, әйҙәгеҙ, уйнап алайыҡ, тип беҙҙе әүрәтә, шуға ла күңелле генә итеп эшләп, ҡыуана торғайныҡ. Бәләкәйҙән әсәйемә ҡарап һоҡланам. Ял көнө булыуға ҡарамаҫтан, биҙәнеп (буянып), йырлап, һәр саҡ күңелен күтәреп, дәртле баҫып йөрөй. Электән һыуыҡ һыу менән ҡойоноп, йүгереп, сәләмәт тормош алып барҙы. Әсәйем һаманғаса минең өсөн бар яҡлап яҡшы өлгө, яҡты маяҡ.
Ата-әсәйемә ҙур рәхмәт, бала сағым бик күңелле булды. Телефондар ҙа булманы бит. Бер телевизор, уныһында ла ни бары өс канал. Күберәк БСТ-лағы тапшырыуҙарҙы ҡараныҡ. Тыр-тырҙы кисен саҡ көтөп ала торғайныҡ. Ә хәҙер... һәр кем үҙ бүлмәһендә айырым тапшырыу ҡарай ала. Ләкин мин нисә йыл инде телевизорҙы тоҡандырмайым, ҡарамайым. Яңылыҡтарҙы интернет селтәрҙәренән уҡып беләм.
Хәреф танығандан алып китап уҡырға яраттым. Эш эшләмәй, китап уҡып тик ултыраһың тигәстәре, йәшенеп уҡыным. Бесәнгә ат менән барғансы уҡыйым, ҡайтҡансы уҡыйым. "Ағиҙел" журналы килһә, иң беренсе атай менән әсәй бер-береһенән йәшереп уҡыйҙар. Уҡып бөтһәләр генә журнал миңә эләгә. Мин уҡыйым да, шунан башлана әҫәр буйынса фекер алышыуҙар... Һәр кем үҙ фекерен еткерә. Әле лә әсәйем берәй китап уҡыһа: "Гөлфиә, шуны уҡыныңмы? Алып уҡы!" - тип әйтеп ҡуя. Гөлсирә Ғиззәтуллина, Таңсулпан Ғарипова, Гөлнур Яҡупованың әҫәрҙәрен ҡабат-ҡабат уҡыһаң да ялҡмайһың.
Бәләкәйҙән бешеренергә яраттым. Кондитер булам, тип, рецептар табып алам да, торт, йә печенье бешереп ҡарай торғайным. Туңдырма ла эшләп ҡараным. Ләкин үҫә килә уҡытыусылыҡҡа күңелем тартылды. Белорет педагогия колледжына уҡырға төшкәс, мине төркөмдөң старостаһы итеп ҡуйҙылар. Был ҙур яуаплылыҡ бит инде. Бер ваҡиға һаман иҫтә. 2 Майға, шәмбегә, парлы дәрестәр ҡуйғандар. Ә мин 1 майға ауылға ҡайтҡайным.
- Әй, бармайым да ҡуям, нимә булыр, тиһең, - тип ултыра инем, атай:
- Староста булғасһың - бараһың! – тимәһенме!
- Балыҡ башынан серей! Һин бармағас, башҡалар нимә тип әйтер? Уҡытыусы күҙенә нисек ҡарарһың?! - тип атай мине уҡырға ебәрҙе. Атайҙың абруйы көслө бит, тыңламай сараң юҡ. Ниңә генә староста булдым икән тип, илай-илай уҡырға барҙым...
Курста яртыһы егеттәр, яртыһы ҡыҙҙар ине. Ҡустым менән уйнап үҫкәнгә, егеттәр менән аралашыу еңел булды. Улар, хатта, үҙ-ара миңә "комбат" тип исем дә таҡҡандар икән. Хәҙер ҙә күреп ҡалһалар, мин улар өсөн “комбат”!
Биш йыл күҙ асып йомғансы үтте лә китте. Ҡулға диплом алғас, бер йыл үҙ ауылымда математика, физкультура уҡытыусыһы булып эшләнем дә, Белорет егетенә кейәүгә сығып, Белорет ҡалаһының 8-се мәктәбендә урыҫ балаларына башҡорт телен уҡыта башланым. Был минең өсөн ысын сынығыу мәктәбе булды. “Мин булдырам!” - тип бирешмәй, башҡорт булыуыма тап төшөрмәй, хөрмәт яулап, тырышып 17 йыл эшләп ташланым.
Декрет ялында иһә блогерға әйләнгән Гөлфиә эштән үҙ теләге менән китеп, тормошон, үҙе әйтмешләй, 180 градусҡа бора. Иң тәүҙә артыҡ ауырлыҡтан ҡотола, үҙен хөрмәтләргә, яратырға өйрәнә. ГТО-ның алтын миҙалына нормативтарҙы тапшырырға ниәтләп, өйҙә шөғөлләнә башлай. Шунан, нишләп үҙем генә күнегәм әле, бәлки ҡыҙҙар ҙа ҡушылыр, тип онлайн марафон ойоштороп ебәрә. Тырыш йәш ҡатын маҡсатына ирешә – ГТО-нан алтын билдә ала! Бөгөн уның менән биш меңдән ашыу ҡатын-ҡыҙ артыҡ ауырлыҡтан ҡотолоп, тормоштарын үҙгәртеп, "Бәхетле" клубында көн дә гимнастика эшләп, сәләмәт йәшәү рәүешен алып бара.
- Форсат булғанда, “Бәхетле” клубының нисек барлыҡҡа килеүен дә һөйләйем әле, - тип йылмая Гөлфиә. - Марафондар үткәреп, ҡыҙҙарға гимнастика эшләтәм бит инде. Марафон бөтһә, улар аптырап ҡала, Гөлфиә, һинең менән артабан да гимнастика эшләге килә, тиҙәр. Ни эшләргә? Уйлана торғас, онлайн клуб асырға ниәтләп, уйымды 12 декабрҙә тормошҡа ашырҙым. Был клубта сәләмәт тормош алып барыусылар, тормошто, спортты яратыусылар, үҙҙәрен рухи яҡтан үҫтерергә теләүселәр йыйылған. Иртәбеҙҙе һыу эсеп, гимнастиканан башлап ебәрәбеҙ. Сөнки гимнастика эске энергияны уята. Ә көсөң булһа, дәртләнеп донъя көтәһең. Көндәлек мәшәҡәттәр араһында ла үҙебеҙгә ваҡыт бүлеп, үҙебеҙҙе хөрмәтләп, яратырға өйрәнәбеҙ. Иртәнге позитивты тирә-яҡтағыларға нур итеп сәсеп, ҡояш кеүек балҡып, тормошто яратып, һәр көнгә “Әлхәмдулла шөкөр” итеп йәшәйбеҙ. Гимнастика ваҡытында биткә массаж, тын алыу күнекмәләре, арҡа-бил өсөн дә күнегеүҙәр эшләйбеҙ. Ҡыҫҡаһы, бар яҡлап һауығыу бара, күңелде лә бөтәйтәбеҙ.
Тормошто яратҡан, һәр көнгә ҡыуанып йәшәгән Гөлфиә, хәрәкәттә – бәрәкәт, тип раҫлай. Уның өҫтәленән йәшелсә, еләк-емеш, һуған, укроп, петрушка кеүек йәшел ҡыяҡтар өҙөлмәй. Ҡара сәй урынына үлән сәйенә өҫтөнлөк бирә. Мәтрүшкә, бөтнөк, ромашка, мелиссаны сәй итеп эсеп ебәрһәң, ҡан йүгереп китә, ти. Ваҡытында йоҡлауҙың да бик мөһим булыуын билдәләй (үҙе киске 11-ҙән дә ҡалмай йоҡларға ята). Ә инде тәбиғәткә сығыу, ер эше менән булышыу - үҙе бер медитация, тип һанай! Гүзәл ҡатын-ҡыҙҙарыбыҙға бер нисә һүҙем бар, тип Гөлфиә Миңғәли ҡыҙы кәңәштәре менән уртаҡлашты:
- Күңелегеҙ төшөп, борсолоулы уйҙар баҫып алһа, илағығыҙ килһә - илағыҙ! Ауыр хис-тойғонан арыныр кәрәк. Тәбиғәткә сығығыҙ, хәсрәттәрегеҙҙе, йылғанан рөхсәт алып, уға һөйләгеҙ, бик тә булмаһа ҡағыҙға яҙып, утҡа яғығыҙ. Ғаиләлә, туғандар менән илдә барған сәйәсәт тураһында әңгәмә урынына, бер-берегеҙгә иғтибар бүлеп, ҡосаҡлашып, күңел йылыһы бирегеҙ. Әсә кеше төшөнкөлөккә бирелһә, уның торошо балаларға күсә. Балаларҙың йөрәген ҡурҡыу хисе биләй һәм улар ауырый башлай. Шуның өсөн төшөнкөлөккә бирелмәҫкә! Аллаһы Тәғәләнең һынауҙарын лайыҡлы үтергә тейешбеҙ. “Ыласын” тип аталған тын алыу күнекмәһе көсөргәнештән арындыра, мейене ауыр уйҙарҙан таҙарта: бер тапҡыр шәп кенә итеп тын алабыҙ ҙа, етегә тиклем һанап, яйлап һулап сығарабыҙ. 5-6 тапҡыр эшләйбеҙ. Ҡыйын булып китһә, тағы ла эшләп алабыҙ. Аллаһы Тәғәләгә һыйынайыҡ, доға ҡылайыҡ, дуҫтар.
Алдына ҡуйған маҡсаттарға һәр саҡ ирешкән Гөлфиә Мөхәмәтдинова яҡты өмөттәр менән йәшәй. Башҡаса булыуы ла мөмкин түгел, сөнки ул үҙе өсөн ябай хәҡиҡәтте асҡан: һәр көн – оло бүләк!
Фото: Гөлфиәнең шәхси сәхифәһенән.