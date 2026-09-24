Ғәмәленә күрә язаһы

Башҡортостан Республикаһының Бәләбәй ҡала суды Бәләбәй районының өс йәш кешеһенә ҡарата енәйәт эшен ҡараны. Улар Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 126-сы статьяһы 2-се өлөшөнөң «а, в, г, з» пункттары (кеше урлау) һәм 163-сө статьяһы 2-се өлөшөнөң «а, в» пункттары (аҡса талап итеү) буйынса ғәйепләнде.
Асыҡланыуынса, 2024 йылдың декабрендә төнгө ваҡытта ғәйепләнеүселәр кафела булғанда, көс ҡулланып, бейсбол битаһы менән янап-ҡурҡытып егетте кафенан сығарғандар, көсләп машинаға ултыртҡандар һәм ҡала буйлап йөрөткәндәр.
Юлда һәм туҡталыштарҙа ғәйепләнеүселәр зыян күреүсенән аҡса талап иткән, уға йоҙроҡтары, бейсбол битаһы менән күп иткәнсе һуғып, типкеләгәндәр, һаулығына уртаса ауырлыҡтағы зыян килтергәндәр. Шулай уҡ уның банк карталарын тартып алып, аҡсаны сисеп биреүҙе талап иткәндәр.
Енәйәт ниәтен ахырынаса еткерә алмағандар, сөнки зыян күреүсе ғәйепләнеүселәрҙең иғтибары кәмеүе арҡаһында ҡасып ҡотолған һәм ярҙам һорап мөрәжәғәт иткән.
Суд ултырышында ғәйепләнеүселәр үҙ ғәйебен танымаған, зыян күреүсенең үҙ теләге менән барғанын һәм алдан килешеү булмауын белдергәндәр.
Суд ғәйепләнеүселәрҙе ғәйепле тип таныны һәм уларға 7 йылдан 8 йылға тиклем иректән мәхрүм итеү язаһын тәғәйенләне. Улар язаны дөйөм һәм ҡаты режимлы холоҡ төҙәтеү колонияһында үтәсәк.
Ғәйепләнеүселәр суд залында уҡ һаҡ аҫтына алынды.
Бынан тыш, хөкөм ителеүселәрҙән зыян күреүсе файҙаһына 100 меңдән 350 мең һумға тиклем күләмдә мораль зыянды ҡаплау өсөн аҡса түләү тураһында ҡарар сығарылды.
Хөкөм ҡарары әле законлы көсөнә инмәгән.
Фото: https://web.max.ru/-72495441322624