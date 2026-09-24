+24 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 12:05

Күргәҙмәгә рәхим итегеҙ!

Иртәгә Башҡортостандың халыҡ рәссамы Вәсил Ханнановтың тыуыуына 70 йәш тулыуға арналған "Башҡорт рапсодияһы 2. Ваҡыт туҡымаһы" тип аталған күргәҙмә асыла. Көндөҙгө сәғәт 3-тә Башҡортостандың Милли музейына рәхим итегеҙ!  

Күргәҙмәгә рәхим итегеҙ!Күргәҙмәгә рәхим итегеҙ!
Күргәҙмәгә рәхим итегеҙ!

Экспозицияла - картиналар, рәссамдың шәхси әйберҙәре, архив фотолары, "ВХ" журналының сығарылыштары үрелгән картиналар.

"Башҡорт рапсодияһы" — Вәсил Ханнановтың иң билдәле һәм күләмле арт-проекттарының береһе. Был цикл авторҙың мәҙәниәткә, халыҡ ижадына һәм бала саҡ хәтирәләренә бағышланған философик-эксперименталь эштәр серияһынан тора. Уларҙа рәссамдың "өләсәй һандығынан" алынған сәнғәт эстетикаһы, бала саҡ рапсодияһы сағылыш таба. Проект сиктәрендә Вәсил Ханнанов традицион һынлы сәнғәтте генә түгел, ә ысын көнкүреш предметтарын — иҫке балаҫтарҙы, келәмдәрҙәге биҙәктәрҙе ҡулланып, уларҙы заманса арт-объекттарға (ассамбляж, инсталляция) әйләндерә.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика