Күргәҙмәгә рәхим итегеҙ!

Экспозицияла - картиналар, рәссамдың шәхси әйберҙәре, архив фотолары, "ВХ" журналының сығарылыштары үрелгән картиналар.
"Башҡорт рапсодияһы" — Вәсил Ханнановтың иң билдәле һәм күләмле арт-проекттарының береһе. Был цикл авторҙың мәҙәниәткә, халыҡ ижадына һәм бала саҡ хәтирәләренә бағышланған философик-эксперименталь эштәр серияһынан тора. Уларҙа рәссамдың "өләсәй һандығынан" алынған сәнғәт эстетикаһы, бала саҡ рапсодияһы сағылыш таба. Проект сиктәрендә Вәсил Ханнанов традицион һынлы сәнғәтте генә түгел, ә ысын көнкүреш предметтарын — иҫке балаҫтарҙы, келәмдәрҙәге биҙәктәрҙе ҡулланып, уларҙы заманса арт-объекттарға (ассамбляж, инсталляция) әйләндерә.