Стәрлетамаҡ бер туған ҡыҙҙар менән бәхилләште

Стәрлетамаҡ «Ҡояшлы» (Солнечный) сауҙа-сервис комплексындағы янғында һәләк булғандар менән бәхилләште.
Бөгөн – бөтә Стәрлетамаҡ өсөн Мәтам көнө. Ҡала «Ҡояшлы» сауҙа үҙәгендәге янғында ғүмерҙәре фажиғәле өҙөлгән өс апалы-һеңлеле ҡатын — Виктория, Елизавета һәм Елена менән бәхилләште. Яҡындарының ҡайғыһын уртаҡлашырға мәрхүмдәрҙең дуҫтары һәм хеҙмәттәштәре генә түгел, ә был трагедияны үҙенеке кеүек ҡабул иткән йөҙҙәрсә ҡала халҡы, ҡала хакимиәте башлығы Эмиль Шәймәрҙәнов та килде.
Йыйылған халыҡтың барыһы ла мәрхүмдәр тураһында йылылыҡ менән һөйләне. Уларҙың һәр береһе ярҙамсыл булыуын, пенсионер атайҙарына булышып йәшәүҙәрен билдәләне.
Елизавета тураһында уның әхирәте Фая:
— Лизаға 29 йәш ине. Ул 134-се лицейҙы тамамланы. Ире Юлай — махсус хәрби операцияла (СВО). 7 йәшлек улы Руслан быйыл ғына 1-се класҡа барғайны. Лиза һәр ваҡыт ярҙамға килергә әҙер, итәғәтле ҡыҙ булды.
Апаһы Викаға 33 йәш ине, ул «Ҡояшлы» сауҙа үҙәгендә эшләне, унда керпек үҫтереү буйынса үҙ салонын асты.Оло апайҙары Лена ошо уҡ сауҙа үҙәгендәге «Мастерица» ательеһында эшләне.
— Лиза ул көндә Ленаға салбарын ҡыҫҡартырға тип барған булған. Уларға Вика ла ҡушылған. Шулай итеп, ошо ҡара көндә улар өсәүһе лә бер ерҙә булып сыҡҡан, — тип һөйләне.
Был ҡайғы бигерәк тә бөгөн Ватанды ҡулға ҡорал алып яҡлаусы МХО яугиры Юлай өсөн әйтеп бирә алмаҫлыҡ оло юғалтыу. Юлай һәм Елизавета бергә 13 йыл, шуның 10 йылын бәхетле никахта йәшәгән.
Әле Юлай фронт һыҙығында йөрөгән ерҙән ашығыс рәүештә Стәрлетамаҡҡа ҡайтҡан. Ирҙең яҡындары әйтеүенсә, ул башта был хәбәргә бөтөнләй ышана алмаған, быны ҡурҡыныс бер «фейк» тип өмөтләнгән. Әммә мәйетханала таныу процедураһы үткәс, уның донъяһы селпәрәмә килә. Ул шок хәлендә, әммә бөтә халҡыбыҙға мәрхәмәтлеге һәм ярҙамы өсөн оло рәхмәтен белдерә. Юлай ҡатынын «иң яҡты, яҡшы кеше ине» тип иҫкә ала.
Һәләк булған апайлы-һеңлеле ҡатындарҙы Яңы зыяратта, Геройҙар аллеяһы эргәһендә ерләгәндәр. Улар тураһындағы хәтер яҡты булһын. Бер юлы өс ҡәҙерле кешеһен юғатҡан яҡындарының ауыр ҡайғыһын баҫырлыҡ һүҙҙәр табыуы мөмкин түгел. Был ҡурҡыныс фажиғә ҡағылған һәр кемдең тәрән ҡайғыһын уртаҡлашабыҙ.