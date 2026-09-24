+21 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 13:17

Эшләгән дә, урлашҡан да

Өфөлә заказ биреү пункты хеҙмәткәре эш биреүсене 300 мең һумға алдаған - шунса суммаға тауар урлаған.

Эшләгән дә, урлашҡан даЭшләгән дә, урлашҡан да
Эшләгән дә, урлашҡан да

Өфө полицияһына Коммунистик урамында урынлашҡан заказ биреү пунктының 26 йәшлек хужаһы килеп, хеҙмәткәрҙең тауарҙы системалы рәүештә урлауын хәбәр итә. Дөйөм зыян - 300 мең һумдан ашыу. 24 йәшлек менеджерҙың ағымдағы йылдың апрелендә эшкә урынлашыуы асыҡланған. Августа ревизия ваҡытында 150 мең һум күләмендә етешһеҙлек асыҡлана. Егет урлашыуын таный һәм зыянды ҡапларға вәғәҙәләй. Әммә алама ҡылығын ташламай. Сентябрҙә хужа ҡиммәтле техниканың - уйын приставкаһы, өс смартфон һәм ноутбуктың юғалыуын асыҡлай. Ғәйепләнеүсе оперативниктар тарафынан тотола. Быға тиклем ул енәйәт яуаплылығына тарттырылмаған. Һорау алыу ваҡытында йәш кеше тауарҙарҙы түләүһеҙ алып, матди файҙа алыу маҡсатында уларҙы билдәһеҙ кешеләргә һатыуын таный. Был факт буйынса РФ Енәйәт Кодексының 158-се статьяһының 3-сө өлөшөндәге ҙур күләмдә урлау тураһында енәйәт эше ҡуҙғатылған. Фигурантҡа ҡарата ситкә китмәү тураһында ҡултамға рәүешендә һаҡлыҡ сараһы һайлана.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика