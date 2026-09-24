Эшләгән дә, урлашҡан да

Өфө полицияһына Коммунистик урамында урынлашҡан заказ биреү пунктының 26 йәшлек хужаһы килеп, хеҙмәткәрҙең тауарҙы системалы рәүештә урлауын хәбәр итә. Дөйөм зыян - 300 мең һумдан ашыу. 24 йәшлек менеджерҙың ағымдағы йылдың апрелендә эшкә урынлашыуы асыҡланған. Августа ревизия ваҡытында 150 мең һум күләмендә етешһеҙлек асыҡлана. Егет урлашыуын таный һәм зыянды ҡапларға вәғәҙәләй. Әммә алама ҡылығын ташламай. Сентябрҙә хужа ҡиммәтле техниканың - уйын приставкаһы, өс смартфон һәм ноутбуктың юғалыуын асыҡлай. Ғәйепләнеүсе оперативниктар тарафынан тотола. Быға тиклем ул енәйәт яуаплылығына тарттырылмаған. Һорау алыу ваҡытында йәш кеше тауарҙарҙы түләүһеҙ алып, матди файҙа алыу маҡсатында уларҙы билдәһеҙ кешеләргә һатыуын таный. Был факт буйынса РФ Енәйәт Кодексының 158-се статьяһының 3-сө өлөшөндәге ҙур күләмдә урлау тураһында енәйәт эше ҡуҙғатылған. Фигурантҡа ҡарата ситкә китмәү тураһында ҡултамға рәүешендә һаҡлыҡ сараһы һайлана.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.