+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 06:15

«Бер ҡасан да йырлама!»

 Айдар Ғәлимовҡа билдәле хитты йырлауҙы тыйғандар.

«Бер ҡасан да йырлама!»«Бер ҡасан да йырлама!»
«Бер ҡасан да йырлама!»

Рәсәй Федерацияһының атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре, Башҡортостандың халыҡ артисы Айҙар Ғәлимовҡа билдәле бер йырҙы йырлауҙы тыйғандар. Ул ниндәй популяр йырҙы йырлауҙы тыйыуҙары тураһында һөйләне.

— Был йырҙы мин мөмкин тиклем бөтә күңелемде һалып башҡарҙым. Күптәр уны тап минең башҡарыуымда тыңланы. Йыш ҡына уны йырлауымды һорайҙар. Ләкин хәҙер мин уны йырламайым. Ҡыҙғанысҡа ҡаршы, шулай килеп сыҡты, мин үҙем дә быны көтмәгәйнем. Уның авторы бер ваҡыт миңә: «Һин был йырҙы йырлама инде», — тигәйне. Мин аныҡлап: «Хәҙер йырламайыммы, әллә бөтөнләй йырламайыммы?» — дип һораным. Ә ул хужаларса бик ышаныслы итеп: «Бер ҡасан да», — тине.

«Нәмә булды һиңә бөгөн?» йыры тураһында һүҙ бара. Һүҙҙәренең һәм музыкаһының авторы — татар яҙыусыһы, драматург һәм автор-башҡарыусы Зөлфәт Хәким.

Айҙар Ғәлимов автор үҙе был йырҙы бик яҡшы башҡара, тип өҫтәне.

— Ә мин шунан бирле был йырҙы йырламайым, — тип тә белдерҙе артист.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика