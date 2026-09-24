+24 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 12:11

Башҡорт театры Грозный ҡалаһына юллана

Мәжит Ғафури исемендәге Башҡорт академия драма театрының «Яратам, тип әйтеп өлгөрмәнем...» спектакле (Г. Ғиззәтуллина, режиссеры А. Абушаһманов) «Федерация» Бөтә Рәсәй милли театрҙар фестивале афишаһына ингән.  

Башҡорт театры Грозный ҡалаһына юлланаБашҡорт театры Грозный ҡалаһына юллана
Башҡорт театры Грозный ҡалаһына юллана

Фестиваль Грозныйҙа 29 сентябрҙән 6 октябргә тиклем үтә. Ул илдең милли театрҙарын берләштереп, Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылының төп театраль ваҡиғаларының береһе. Программала Башҡортостан, Татарстан, Төньяҡ Осетия, Яҡутстан, Чечен Республикаһы, Мордовия, Дағстан, Ҡабарҙа-Балҡар һәм Рәсәйҙең башҡа төбәктәре театрҙары спектаклдәре бар.

Академтеатрҙың баш режиссёры Айрат Абушахманов әйтеүенсә, «Федерация» фестивале театр өсөн яҡын майҙансыҡҡа әүерелде.

— Бөгөн Грозныйҙа һәр фестивалдә Башҡорт драма театрын көтөп алған тамашасылар бар. «Яратам, тип әйтеп өлгөрмәнем» спектакленең һайлап алыу турын үтеп, Чечен Республикаһының баш ҡалаһында күрһәтеләсәгенә бик шатмын, — ти Айрат Әхтәм улы.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика