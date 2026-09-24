Башҡорт театры Грозный ҡалаһына юллана

Фестиваль Грозныйҙа 29 сентябрҙән 6 октябргә тиклем үтә. Ул илдең милли театрҙарын берләштереп, Рәсәй халыҡтары берҙәмлеге йылының төп театраль ваҡиғаларының береһе. Программала Башҡортостан, Татарстан, Төньяҡ Осетия, Яҡутстан, Чечен Республикаһы, Мордовия, Дағстан, Ҡабарҙа-Балҡар һәм Рәсәйҙең башҡа төбәктәре театрҙары спектаклдәре бар.
Академтеатрҙың баш режиссёры Айрат Абушахманов әйтеүенсә, «Федерация» фестивале театр өсөн яҡын майҙансыҡҡа әүерелде.
— Бөгөн Грозныйҙа һәр фестивалдә Башҡорт драма театрын көтөп алған тамашасылар бар. «Яратам, тип әйтеп өлгөрмәнем» спектакленең һайлап алыу турын үтеп, Чечен Республикаһының баш ҡалаһында күрһәтеләсәгенә бик шатмын, — ти Айрат Әхтәм улы.