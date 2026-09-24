+18 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 06:40

Аяҡһыҙ ҡалһа ла, тауҙарға артыла, йырлай…

Рөстәм Нәбиев тамашасыларҙы яңы йыры менән һоҡландырҙы.

Аяҡһыҙ ҡалһа ла, тауҙарға артыла, йырлай…Аяҡһыҙ ҡалһа ла, тауҙарға артыла, йырлай…
Аяҡһыҙ ҡалһа ла, тауҙарға артыла, йырлай…

Рөстәм Нәбиев «Яңы татар йыры» гала-концертында Зифа Нагаева менән бергә ижад иткән «Әсе әремдәрҙән бал йыям» йырын башҡарғайны.

 Ул йыр-моңға бала саҡтан тартылыуы тураһында әйтте. Рөстәмдең фекеренсә, мәрхүмә әсәһендә булған моң уға күскән. Сөнки иҫән сағында уның әсәһе лә йырларға яратҡан икән.

Тормошонда ниндәй генә ауырлыҡтар булыуына ҡарамаҫтан, Рөстәм ысын мәғәнәһендә был донъяның йәмен татып, барыһын да алып йәшәй. Спорт менән дә шөғөлләнә, ҡулдарында ғына тауҙарға артыла, балаларын тәрбиәләй, йыр-моңға тартыла.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика