Аяҡһыҙ ҡалһа ла, тауҙарға артыла, йырлай…

Рөстәм Нәбиев «Яңы татар йыры» гала-концертында Зифа Нагаева менән бергә ижад иткән «Әсе әремдәрҙән бал йыям» йырын башҡарғайны.
Ул йыр-моңға бала саҡтан тартылыуы тураһында әйтте. Рөстәмдең фекеренсә, мәрхүмә әсәһендә булған моң уға күскән. Сөнки иҫән сағында уның әсәһе лә йырларға яратҡан икән.
Тормошонда ниндәй генә ауырлыҡтар булыуына ҡарамаҫтан, Рөстәм ысын мәғәнәһендә был донъяның йәмен татып, барыһын да алып йәшәй. Спорт менән дә шөғөлләнә, ҡулдарында ғына тауҙарға артыла, балаларын тәрбиәләй, йыр-моңға тартыла.