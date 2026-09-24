Андрей Назаров парламентҡа бурыстар ҡуйҙы

Журналистар менән осрашыуында ул яңы вазифаһында төп бурысы итеп, республика Башлығы Радий Хәбиров етәкселегендәге идара итеү командаһының берлектәге һөҙөмтәле эшен, Башҡортостандың алға барыуын һәм граждандар өсөн уңайлыраҡ йәшәү шарттары булдырыуҙы атаған. Шул уҡ ваҡытта эҙмә-эҙлелекте һаҡлауҙың мөһимлеге билдәләнгән.
«Ҡануни тәьминәт, эксперт ярҙамы – парламенттың республика үҫешенә индергән өлөшө. Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай Рәсәй Федерацияһында абруйлы закондар сығарыу органы булып тора. Шуға күрә артабанғы үҫеш өсөн ныҡлы нигеҙ бар», – тигән Андрей Назаров.
Алдағы закон сығарыу эшенең төп өҫтөнлөктәре иҫәбендә парламент Рәйесе иҡтисадты үҫтереүҙе, халыҡты социаль яҡлауҙы һәм махсус хәрби операцияға ярҙам күрһәтеүҙе атаған.
Фото: Башинформ.