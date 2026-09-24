+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 09:05

Андрей Назаров парламентҡа бурыстар ҡуйҙы

Бөгөн БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтайҙың яңы һайланған Рәйесе Андрей Назаров өҫтөнлөклө эш йүнәлештәрен билдәләне.

Андрей Назаров парламентҡа бурыстар ҡуйҙыАндрей Назаров парламентҡа бурыстар ҡуйҙы
Андрей Назаров парламентҡа бурыстар ҡуйҙы

Журналистар менән осрашыуында ул яңы вазифаһында төп бурысы итеп, республика Башлығы Радий Хәбиров етәкселегендәге идара итеү командаһының берлектәге һөҙөмтәле эшен, Башҡортостандың алға барыуын һәм граждандар өсөн уңайлыраҡ йәшәү шарттары булдырыуҙы атаған. Шул уҡ ваҡытта эҙмә-эҙлелекте һаҡлауҙың мөһимлеге билдәләнгән.

«Ҡануни тәьминәт, эксперт ярҙамы – парламенттың республика үҫешенә индергән өлөшө. Дәүләт Йыйылышы – Ҡоролтай Рәсәй Федерацияһында абруйлы закондар сығарыу органы булып тора. Шуға күрә артабанғы үҫеш өсөн ныҡлы нигеҙ бар», – тигән Андрей Назаров.

Алдағы закон сығарыу эшенең төп өҫтөнлөктәре иҫәбендә парламент Рәйесе иҡтисадты үҫтереүҙе, халыҡты социаль яҡлауҙы һәм махсус хәрби операцияға ярҙам күрһәтеүҙе атаған.

Фото: Башинформ.

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика