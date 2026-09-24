Ағыулы йылан баҡсаға эйәләшкән

«Баҡсала ҡара йыланды тотоп алдыҡ. Ул өйгә инеп китер тип ҡурҡтыҡ. Элек был йыланды юлда йыш осрата инек, әммә баҡсала беренсе тапҡыр күрәбеҙ», — ти автор.
Биология фәндәре кандидаты, Аҡмулла исемендәге Башҡорт дәүләт педагогия университетының биоэкология һәм биологик белем биреү кафедраһы доценты Винер Хәбибуллин йыландың ябай ҡара йылан (гадюка) икәнлеген әйтте.
«Ул ағыулы. Көҙөн йыландар кешеләр янына һирәк сыға. Хәҙер улар ҡышлау урындарын эҙләй, октябрь аҙағында ҡышҡы йоҡоға талалар. Шуға күрә ҡара йылан өй нигеҙе аҫтына еңел генә инеп урынлашырға мөмкин», — тине белгес.
Биолог һүҙҙәренсә, баҡсаны таҙа һәм тәртиптә тотһағыҙ, йыландар унда күренмәйәсәк.
«Иҫке сепрәк-сапраҡ һәм ҡойолған япраҡ, йығылған ҡоро ағастар булырға тейеш түгел. Ундай ерҙә сысҡандар үрсеүе лә мөмкин, ә улар ҡара йыландар өсөн аҙыҡ булып тора, — тип билдәләп үтте Винер Хәбибуллин. — Йыланды осратҡанда, уға ҡағылырға һәм тоторға тырышырға ярамай, әкренләп артҡа сигенеп, ситләтеп уҙып китергә кәрәк. Аяҡ аҫтына ҡарарға, үлән араһында итек кейеп йөрөргә кәрәк. Шулай уҡ йыландарҙы үтерергә ярамай, улар үҙҙәре һөжүм итмәй. Өҫтәүенә, был ҡара йылан «Ҡыҙыл» китапҡа индерелгән. «Ҡыҙыл» китапта барлығы дүрт төр йылан бар, шул иҫәптән ябай ҡара йылан да».
Автор фотоһы.