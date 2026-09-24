+21 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
24 Сентября , 13:26

Ағай-энең бар ерҙә...

Ҡырмыҫҡалы районында урлашыу факты асыҡланған: урындағы ҡатындың банк иҫәбенән 550 мең һумдан ашыу аҡса урланған.

Ағай-энең бар ерҙә...Ағай-энең бар ерҙә...
Ағай-энең бар ерҙә...

Кер йыуыу машинаһын һатып алырға йыйынған ҡатын банк иҫәбен ҡарағас, аҡсаһының байтаҡҡа кәмегәнен күрә. Кемдер уның банк ҡушымтаһына башҡа телефон номерын бәйләп ҡуйып, шунан рәхәтләнеп кеше аҡсаһына айыу майын һөртә икән. Тикшереү барышында бурҙың кемлеге асыҡлана - ул ҡатындың элек хөкөм ителгән туғаны булып сыға. Ир апаһының аҡсаһын урлауын, суммаларҙы ҡуртымға алынған фатир өсөн түләүгә, кейем-һалымға, аҙыҡ-түлеккә тотоноуын һәм водитель таныҡлығын һатып алырға ниәтләүен таный. Унан 400 мең һумға яҡын аҡса тартып алына. РФ ЕК 158-се статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған, ғәйепләнеүсе һаҡ аҫтында.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика