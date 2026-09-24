Ағай-энең бар ерҙә...

Кер йыуыу машинаһын һатып алырға йыйынған ҡатын банк иҫәбен ҡарағас, аҡсаһының байтаҡҡа кәмегәнен күрә. Кемдер уның банк ҡушымтаһына башҡа телефон номерын бәйләп ҡуйып, шунан рәхәтләнеп кеше аҡсаһына айыу майын һөртә икән. Тикшереү барышында бурҙың кемлеге асыҡлана - ул ҡатындың элек хөкөм ителгән туғаны булып сыға. Ир апаһының аҡсаһын урлауын, суммаларҙы ҡуртымға алынған фатир өсөн түләүгә, кейем-һалымға, аҙыҡ-түлеккә тотоноуын һәм водитель таныҡлығын һатып алырға ниәтләүен таный. Унан 400 мең һумға яҡын аҡса тартып алына. РФ ЕК 158-се статьяһы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған, ғәйепләнеүсе һаҡ аҫтында.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.