Юрист ришүәтселәр

Өфө ҡалаһының Совет район суды ике ҡатын-ҡыҙға ҡарата енәйәт эше буйынса хөкөм ҡарары сығарҙы.
Улар Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 290-сы статьяһы 5-се өлөшөнөң «а, б» пункттары (ришүәт алыу) буйынса ғәйепле тип танылды.
Судта асыҡланыуынса, юридик белемле һәм судтарҙа вәкил булып сығыш яһаған хөкөм ителеүселәр 2023 йылдың ғинуарынан 2024 йылдың майына тиклем кешеләрҙән яҡынса 1,6 миллион һум күләмендә законһыҙ аҡсалата бүләк алған.
Юл хәрәкәте ҡағиҙәләрен боҙған өсөн суд алдына баҫҡан клиенттарынан, улар транспорт саралары менән идара итеү хоҡуғынан мәхрүм ителмәһен өсөн ярҙам вәғәҙә итеп, аҡса талап иткән.
Ошо рәүешле улар 36 граждандан 17 мең һумдан 70 мең һумға тиклем ришүәт алған.
Хөкөм ителеүселәр үҙ ғәйептәрен таныманы.
Суд, дәүләт ғәйепләүсеһенең позицияһын иҫәпкә алып, уларға дөйөм режимлы холоҡ төҙәтеү колонияһында үтәү шарты менән 10 йыл 6 ай һәм 11 йылға иректән мәхрүм итеү язаһын тәғәйенләне, шулай уҡ 2 миллион һум һәм 2,5 миллион һум күләмендә штраф һалды һәм ришүәт суммаһын конфискацияланы.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.