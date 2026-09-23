Ғәйебен таныған

Полицияға төрлө көндәрҙә магазиндан тауар урлау факттары буйынса ике ғариза килгән.
Беренсе осраҡта, 4 сентябрҙә аҙыҡ-түлек магазинынан дөйөм хаҡы яҡынса 1 600 һумлыҡ ике шешә алкоголле эсемлек урланыуы асыҡланған. Артабан, 13 сентябрҙә, билдәһеҙ кеше хужалыҡ тауарҙары магазинынан дөйөм хаҡы 4 000 һумдан ашыу булған тауарҙарҙы йәшерен рәүештә урлап алып сыҡҡан.
Тикшереү саралары барышында полиция хеҙмәткәрҙәре күҙәтеү камералары яҙмаларын өйрәнгән. Оператив эш һөҙөмтәһендә, ике эпизодҡа ла бер үк ҡатын-ҡыҙҙың — 34 йәшлек урындағы кешенең ҡатнашы булыуы ихтимал икәне асыҡланған.
Артабан шикләнелеүсе үҙ теләге менән ғәйебен танып ғариза яҙған.
Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 158.1-се статьяһы (ваҡ-төйәк урлашыу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Әлегә ике факт буйынса ла тейешле тикшереү эштәре алып барыла, булған хәлдең бөтә нескәлектәре асыҡлана. Һөҙөмтәләр буйынса Рәсәй Федерацияһы ҡануниәтенә ярашлы процессуаль ҡарар ҡабул ителәсәк.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.