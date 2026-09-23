+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 09:24

Ғәйебен таныған

Стәрлетамаҡта полиция хеҙмәткәрҙәре урындағы бер ҡатындың магазиндарҙан тауар урлағанын асыҡлаған.

Ғәйебен танығанҒәйебен таныған
Ғәйебен таныған

Полицияға төрлө көндәрҙә магазиндан тауар урлау факттары буйынса ике ғариза килгән.

Беренсе осраҡта, 4 сентябрҙә аҙыҡ-түлек магазинынан дөйөм хаҡы яҡынса 1 600 һумлыҡ ике шешә алкоголле эсемлек урланыуы асыҡланған. Артабан, 13 сентябрҙә, билдәһеҙ кеше хужалыҡ тауарҙары магазинынан дөйөм хаҡы 4 000 һумдан ашыу булған тауарҙарҙы йәшерен рәүештә урлап алып сыҡҡан.

Тикшереү саралары барышында полиция хеҙмәткәрҙәре күҙәтеү камералары яҙмаларын өйрәнгән. Оператив эш һөҙөмтәһендә, ике эпизодҡа ла бер үк ҡатын-ҡыҙҙың — 34 йәшлек урындағы кешенең ҡатнашы булыуы ихтимал икәне асыҡланған.

Артабан шикләнелеүсе үҙ теләге менән ғәйебен танып ғариза яҙған.

Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 158.1-се статьяһы (ваҡ-төйәк урлашыу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Әлегә ике факт буйынса ла тейешле тикшереү эштәре алып барыла, булған хәлдең бөтә нескәлектәре асыҡлана. Һөҙөмтәләр буйынса Рәсәй Федерацияһы ҡануниәтенә ярашлы процессуаль ҡарар ҡабул ителәсәк.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика