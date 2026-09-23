Ярҙам иткән... мутҡа

Ир кешегә икенсе ҡалала йәшәгән алыҫ туғанынан ашығыс түләү өсөн 15 000 һумдан ашыу аҡса һорап хәбәр килгән, ул аҡсаны өс сәғәттән кире ҡайтарырға вәғәҙә иткән. Яҡшы мөнәсәбәттә булғастары, ир ярҙам итергә ризалашҡан.
Туғаны аҡса күсереү өсөн иҫәп һаны ебәргән һәм чек ебәреүҙе һораған. Ир кеше аҡсаны күсергән һәм раҫлауҙы ебәргән. Әммә тиҙҙән тағы ла 13 000 һум аҡса күсереүҙе һорап яңы хәбәр килгән.
Шикләнеп, ир шылтыратып хәлде асыҡларға булған. Шылтыратыуға туғаны яуап биргән һәм үҙенең аккаунтының ватылыуын әйткән.
Мутлашыусылар ҡорбаны булғанын аңлағас, ир кисекмәҫтән полицияға мөрәжәғәт иткән. Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы 2-се өлөшө буйынса (мутлашыу) енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Был хәл мессенджерҙарҙа аралашҡанда иғтибарлы булыуҙың һәм аҡса күсерер алдынан мәғлүмәтте тикшереүҙең мөһимлеген иҫкәртә. Үҙ аҡсағыҙҙы һаҡлағыҙ!
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.