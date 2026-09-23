+25 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 10:56

Ярҙам иткән... мутҡа

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Белорет районы буйынса бүлегенә мөрәжәғәт иткән 35 йәшлек урындағы кеше - мутлашыусыларҙың сираттағы ҡорбаны. 

Ярҙам иткән... мутҡаЯрҙам иткән... мутҡа
Ярҙам иткән... мутҡа

Ир кешегә икенсе ҡалала йәшәгән алыҫ туғанынан ашығыс түләү өсөн 15 000 һумдан ашыу аҡса һорап хәбәр килгән, ул аҡсаны өс сәғәттән кире ҡайтарырға вәғәҙә иткән. Яҡшы мөнәсәбәттә булғастары, ир ярҙам итергә ризалашҡан.

Туғаны аҡса күсереү өсөн иҫәп һаны ебәргән һәм чек ебәреүҙе һораған. Ир кеше аҡсаны күсергән һәм раҫлауҙы ебәргән. Әммә тиҙҙән тағы ла 13 000 һум аҡса күсереүҙе һорап яңы хәбәр килгән.

Шикләнеп, ир шылтыратып хәлде асыҡларға булған. Шылтыратыуға туғаны яуап биргән һәм үҙенең аккаунтының ватылыуын әйткән.

Мутлашыусылар ҡорбаны булғанын аңлағас, ир кисекмәҫтән полицияға мөрәжәғәт иткән. Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы 2-се өлөшө буйынса (мутлашыу) енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Был хәл мессенджерҙарҙа аралашҡанда иғтибарлы булыуҙың һәм аҡса күсерер алдынан мәғлүмәтте тикшереүҙең мөһимлеген иҫкәртә. Үҙ аҡсағыҙҙы һаҡлағыҙ!

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика