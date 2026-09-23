"Ҡәйүм" ялға ҡайтты

«Беҙ даими рәүештә беҙҙең егеттәребеҙ менән осрашабыҙ һәм һәр береһенә мөмкин тиклем ярҙам итергә тырышабыҙ.
Шуларҙың береһе яҡташыбыҙ – «Ҡәйүм» позывнойлы яугир.
Ул хәҙер Донецк йүнәлешендә хеҙмәт итә.
Беҙ уны районда үтәсәк сараларыбыҙға саҡырҙыҡ. Ул— беҙҙең өсөн хөрмәтле ҡунаҡ.
Беҙҙең өсөн иң мөһиме — яугирҙарыбыҙҙың хатта иң ауыр шарттарҙа ла яугирлыҡ рухын һәм кешелек йылыһын һаҡлап ҡала алыуы. Беҙ һеҙҙең менән ғорурланабыҙ, егеттәр! Иҫән-һау әйләнеп ҡайтыуығыҙҙы көтәбеҙ», – тип яҙған социаль селтәрҙә Ҡариҙел районы хакимиәте башлығы Айҙар Шәйҙуллин.