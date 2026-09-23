+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 09:50

"Ҡәйүм" ялға ҡайтты

Яугирҙың ялға ҡайтыуы - ул хәрбиҙең үҙе өсөн генә түгел, уның ғаиләһе, ауылы, районы өсөн дә мөһим ваҡиға.

"Ҡәйүм" ялға ҡайтты"Ҡәйүм" ялға ҡайтты
"Ҡәйүм" ялға ҡайтты

«Беҙ даими рәүештә беҙҙең егеттәребеҙ менән осрашабыҙ һәм һәр береһенә мөмкин тиклем ярҙам итергә тырышабыҙ. 

Шуларҙың береһе яҡташыбыҙ – «Ҡәйүм» позывнойлы яугир.

  Ул хәҙер Донецк йүнәлешендә хеҙмәт итә.

Беҙ уны районда үтәсәк сараларыбыҙға саҡырҙыҡ. Ул— беҙҙең өсөн хөрмәтле ҡунаҡ.

Беҙҙең өсөн иң мөһиме — яугирҙарыбыҙҙың хатта иң ауыр шарттарҙа ла яугирлыҡ рухын һәм кешелек йылыһын һаҡлап ҡала алыуы. Беҙ һеҙҙең менән ғорурланабыҙ, егеттәр! Иҫән-һау әйләнеп ҡайтыуығыҙҙы көтәбеҙ», – тип яҙған социаль селтәрҙә Ҡариҙел районы хакимиәте башлығы Айҙар Шәйҙуллин.

Автор:Зөһрә Йәһүҙина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика