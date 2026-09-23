Интернеттағы таныш

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Нефтекама ҡалаһы буйынса бүлегенә мәктәпкәсә белем биреү учреждениеһының 48 йәшлек хеҙмәткәре мөрәжәғәт иткән. Ул телефон аша мутлашыусылар ҡорбаны булыуы һәм 2 миллион һумға яҡын аҡсаһынан мәхрүм ҡалыуы тураһында хәбәр иткән.
Тикшереү мәғлүмәттәре буйынса, ағымдағы йылдың июнь аҙағында ҡатын социаль селтәрҙә бер ир менән таныша. Артабанғы аралашыу барышында теге кеше уға биржала еңел аҡса эшләргә тәҡдим итә. Мутлашыусы ҡатынды тотороҡло пассив килем вәғәҙә итеп, аҡса һалырға күндерә.
Тәүге этапта зыян күреүсе 100 мең һумдан ашыу кредит аҡсаһын һала, һуңыраҡ тағы ла 500 мең һумдан ашыу аҡсаһын индерә. Дивидендтарҙы алыу өсөн платформаның ялған хеҙмәткәрҙәре «ышаныслы кеше» йәлеп итергә кәрәклеген белдерәләр. Ҡатын танышынан ярҙам һорай. Билдәһеҙ кешенең күрһәтмәһе буйынса, нимә эшләгәнен аңламайынса, улар банк ҡушымтаһы аша 1,2 миллион һумдан ашыу суммаға кредит рәсмиләштерәләр.
Аҡсаны сисеп ала алмағас ҡына, ҡатын-ҡыҙҙар мутлашыусылар тоҙағына эләгеүҙәрен аңлай һәм полицияға мөрәжәғәт итә.
Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 159-сы статьяһы 4-се өлөшө (айырыуса ҙур күләмдә мутлашыу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Башҡортостан Республикаһы буйынса Эске эштәр министрлығы иҫкәртә: таныш булмаған кешеләргә аҡсағыҙҙы бирмәгеҙ һәм күсермәгеҙ, инвестицияларға бик һаҡ ҡарағыҙ. Иғтибарлы булығыҙ.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.