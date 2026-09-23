+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 09:18

Тәжрибәле бур

Өфөлә студент ҡыҙҙың машинаһынан магнитола урлаған ир тотолған.

Тәжрибәле бурТәжрибәле бур
Тәжрибәле бур

Өфө полицияһына 22 йәшлек ҡыҙ «Форд Фокус» автомобиленән магнитоланы урлауҙары тураһында ғариза менән мөрәжәғәт иткән.

Асыҡланыуынса, зыян күреүсе машинаһын 8 Март урамындағы йорт янында ҡалдырған. Иртәнсәк ул машина ишегенең асыҡ булыуын һәм салондан магнитоланың юғалыуын асыҡлаған. Зыян күләме 25 мең һумдан ашыу тәшкил иткән.

Енәйәтте тикшереү бүлеге хеҙмәткәрҙәре шикләнеүсенең кемлеген тиҙ арала асыҡлаған. Ул электән енәйәт юлына баҫҡан 37 йәшлек ир булып сыҡҡан. Тотолған ир машина ишегенең йоҙағын ватыуын, магнитоланың сымдарын ҡырҡып алыуын һәм алып ҡасыуын таныған. Ул урланған әйберҙе һатып, аҡсаны тотоноп бөткән.

Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 158-се статьяһы 2-се өлөшө (урлыҡ) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған. Шикләнеүсе ҡаланан ситкә сыҡмау тураһындағы ҡултамға ҡуйып, иреккә сығарылған.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан

 

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика