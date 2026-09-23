+25 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 10:32

Шәхесебеҙ мираҫы өйрәнелә

Милли әҙәбиәт музейы «Мөхәмәтсәлим Өмөтбаев: хәҙерге фән һәм мәҙәниәт контексында мәғрифәтсе мираҫы» тигән бөтә Рәсәй ғилми-ғәмәли конференцияһы үткәрҙе. Ул күренекле милләттәшебеҙҙең тыуыуына 185 йыл тулыу айҡанлы ойошторолдо.  

Шәхесебеҙ мираҫы өйрәнеләШәхесебеҙ мираҫы өйрәнелә
Шәхесебеҙ мираҫы өйрәнелә

Мәғрифәтсе, шағир, ғалим-энциклопедист, филолог, этнограф, тәржемәсе һәм йәмәғәт эшмәкәренең күп яҡлы хеҙмәте башҡорт, һәм күп милләтле Рәсәйҙең башҡа, атап әйткәндә, төрки телле халыҡтарының, мәҙәниәте, мәғарифы һәм фәне үҫешенә ҙур йоғонто яһай. Конференцияла Башҡортостан, Татарстан, Ырымбур һәм Силәбе өлкәһенән, Мәскәүҙән күренекле ғалимдар, фәнни, белем биреү учреждениелары, музейҙар хеҙмәткәрҙәре, аспиранттар, студенттар, уҡыусылар ҡатнашты.

Ғалимдар Ғиниәт Ҡунафин, Зәки Әлибаев, Ләйлә Хөсәйенова, Гөлназ Камалиевалар үҙҙәренең фәнни өйрәнеүҙәре менән таныштырып үтте. Салауат Әхмәҙуллин (Мәскәү) Мөхәмәтсәлим Өмөтбаевты тәржемәсе булараҡ өйрәнгән. Ә Ҡазан ҡунағы Резеда Ниғмәтуллина үҙе эшләгән Ғабдулла Туҡай музейы тураһында һөйләп үтте. 

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика