Шәхесебеҙ мираҫы өйрәнелә

Мәғрифәтсе, шағир, ғалим-энциклопедист, филолог, этнограф, тәржемәсе һәм йәмәғәт эшмәкәренең күп яҡлы хеҙмәте башҡорт, һәм күп милләтле Рәсәйҙең башҡа, атап әйткәндә, төрки телле халыҡтарының, мәҙәниәте, мәғарифы һәм фәне үҫешенә ҙур йоғонто яһай. Конференцияла Башҡортостан, Татарстан, Ырымбур һәм Силәбе өлкәһенән, Мәскәүҙән күренекле ғалимдар, фәнни, белем биреү учреждениелары, музейҙар хеҙмәткәрҙәре, аспиранттар, студенттар, уҡыусылар ҡатнашты.
Ғалимдар Ғиниәт Ҡунафин, Зәки Әлибаев, Ләйлә Хөсәйенова, Гөлназ Камалиевалар үҙҙәренең фәнни өйрәнеүҙәре менән таныштырып үтте. Салауат Әхмәҙуллин (Мәскәү) Мөхәмәтсәлим Өмөтбаевты тәржемәсе булараҡ өйрәнгән. Ә Ҡазан ҡунағы Резеда Ниғмәтуллина үҙе эшләгән Ғабдулла Туҡай музейы тураһында һөйләп үтте.