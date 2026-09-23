+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 07:50

Башҡортостан Республикаһы Премьер-министры кем булыр?

Андрей Назаровтың БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтай депутаты булып һайланыуын яҙҙыҡ. Хәҙер уның урынына кем киләсәк? Хөкүмәт оперативкаһында Радий Хәбиров вазифа башҡарыусыны тәғәйенләне. Рәсми документ баҫыласаҡ.

Башҡортостан Республикаһы Премьер-министры кем булыр?Башҡортостан Республикаһы Премьер-министры кем булыр?
Башҡортостан Республикаһы Премьер-министры кем булыр?

- Мин Александр Николаевич Шельдяевты БР Хөкүмәте Рәйесе вазифаһын башҡарыусы итеп тәғәйенләү тураһында документҡа ҡул ҡуйырмын, - тине БР Башлығы.

Александр Шельдяев премьер-министр урынбаҫары – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры булып эшләй.

А. Н. Шельдяев Һарытау өлкәһендә тыуған. БДАУ, БАГСУ тамамлаған.

2019 йылда БР Хөкүмәте аппаратына эшкә алына, етәксе урынбаҫары була, 2019 - 2022 йылда - сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры, 2022 йылдан - премьер-министр урынбаҫары – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры.

Халыҡтар Дуҫлығы ордены кавалеры.

Фото: Башинформ.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика