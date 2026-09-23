Башҡортостан Республикаһы Премьер-министры кем булыр?

- Мин Александр Николаевич Шельдяевты БР Хөкүмәте Рәйесе вазифаһын башҡарыусы итеп тәғәйенләү тураһында документҡа ҡул ҡуйырмын, - тине БР Башлығы.
Александр Шельдяев премьер-министр урынбаҫары – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры булып эшләй.
А. Н. Шельдяев Һарытау өлкәһендә тыуған. БДАУ, БАГСУ тамамлаған.
2019 йылда БР Хөкүмәте аппаратына эшкә алына, етәксе урынбаҫары була, 2019 - 2022 йылда - сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры, 2022 йылдан - премьер-министр урынбаҫары – сәнәғәт, энергетика һәм инновациялар министры.
Халыҡтар Дуҫлығы ордены кавалеры.
Фото: Башинформ.