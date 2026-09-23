+25 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 10:35

Октябрь ниндәй буласаҡ?

Әлегә 23 сентябрь генә булһа ла, киләһе айға бер ни тиклем фараздар күренә.

Октябрь ниндәй буласаҡ?Октябрь ниндәй буласаҡ?
Октябрь ниндәй буласаҡ?

Шулай итеп, Башҡортостанда октябрь климатик нормаға яҡын, ә ай башы сағыштырмаса йылы булырға мөмкин.

Ай башында: көндөҙ яҡынса +10…+16 °C, төндә +3…+8 °C тирәһе булыуы көтөлә. Ҡайһы бер көндәрҙә +15 °C-тан юғарыраҡ та күтәрелеүе ихтимал.

Ай уртаһында: һиҙелерлек һалҡынайыу — көндөҙ +7…+11 °C, төндә +1…+5 °C.

Ай аҙағында: көндөҙ +3…+7 °C, төндә 0 °C тирәһе, ҡайһы бер урындарҙа −1…−3 °C тиклем ҡырау булыуы ихтимал.

Яуым-төшөм: ямғырлы һәм болотло көндәр булыуы ихтимал, әммә хәҙерге мәғлүмәттәр буйынса октябрь айында экстремаль яуым-төшөм көтөлмәй.

Ҡар: ай аҙағына табан тәүге еүеш ҡар ихтимал, айырыуса Башҡортостандың төньяҡ һәм таулы райондарында. Әммә уны хәҙер үк аныҡ көнгә бәйләп әйтеп булмай.

Ҡыҫҡаһы, октябрь башы — алтын көҙҙөң йылы көндәре; уртаһы — һалҡынса һәм үҙгәреүсән; аҙағы — ысын көҙ, ҡырауҙар һәм тәүге ҡарға яҡын ваҡыт.

Фото: ЯЗ

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика