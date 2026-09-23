Октябрь ниндәй буласаҡ?

Шулай итеп, Башҡортостанда октябрь климатик нормаға яҡын, ә ай башы сағыштырмаса йылы булырға мөмкин.
Ай башында: көндөҙ яҡынса +10…+16 °C, төндә +3…+8 °C тирәһе булыуы көтөлә. Ҡайһы бер көндәрҙә +15 °C-тан юғарыраҡ та күтәрелеүе ихтимал.
Ай уртаһында: һиҙелерлек һалҡынайыу — көндөҙ +7…+11 °C, төндә +1…+5 °C.
Ай аҙағында: көндөҙ +3…+7 °C, төндә 0 °C тирәһе, ҡайһы бер урындарҙа −1…−3 °C тиклем ҡырау булыуы ихтимал.
Яуым-төшөм: ямғырлы һәм болотло көндәр булыуы ихтимал, әммә хәҙерге мәғлүмәттәр буйынса октябрь айында экстремаль яуым-төшөм көтөлмәй.
Ҡар: ай аҙағына табан тәүге еүеш ҡар ихтимал, айырыуса Башҡортостандың төньяҡ һәм таулы райондарында. Әммә уны хәҙер үк аныҡ көнгә бәйләп әйтеп булмай.
Ҡыҫҡаһы, октябрь башы — алтын көҙҙөң йылы көндәре; уртаһы — һалҡынса һәм үҙгәреүсән; аҙағы — ысын көҙ, ҡырауҙар һәм тәүге ҡарға яҡын ваҡыт.
Фото: ЯЗ