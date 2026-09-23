Капиталь ремонт иғәнәләре

Иғәнәнең 50 проценты эшләмәгән йәки яңғыҙ йәиһә эшләмәгән туғаны йәки I – II төркөм инвалиды менән йәшәгән 70 йәштән өлкән милекселәргә кире ҡайтарыла.
Шул уҡ шарттарҙа – 80 йәштән өлкән милекселәргә иғәнәнең 100 проценты ҡайтарыла.
Компенсация бер фатирға ғына бирелә. Һуңғы өс йылда суд акты менән раҫланған бурыстар булһа, түләүҙән баш тартасаҡтар.
Компенсация күләме капиталь ремонтҡа минималь иғәнә һәм торлаҡтың төбәктә билдәләнгән норматив майҙаны стандарты нигеҙендә иҫәпләнә:
яңғыҙ йәшәгән кеше өсөн – 33 квадрат метрлыҡ дөйөм майҙан;
ике кешенән торған ғаиләнең бер ағзаһы өсөн – 21 квадрат метр дөйөм майҙан;
өс һәм унан күберәк кешенән торған ғаиләнең бер ағзаһына – 18 квадрат метр дөйөм майҙан;
коммуналь фатирҙа йәшәүсе өсөн – биләгән торлаҡ майҙаны.
Шулай уҡ компенсация күләме торлаҡ биналағы милек өлөшөнә бәйле.
Әгәр кеше капиталь ремонт буйынса башҡа хеҙмәт өсөн икенсе төр компенсация алһа (мәҫәлән, хеҙмәт ветераны йәки инвалид булараҡ), түләү күләме кәметелә.
Ниндәй документтар кәрәк буласаҡ: паспорт, СНИЛС, пенсия таныҡлығы, фатирға милек хоҡуғы тураһында документ, ғаилә составы тураһында белешмә, йәшәгән туғанының инвалидлығы тураһында белешмә (булһа), шулай уҡ капиталь ремонтҡа иғәнә һалыу тураһында квитанция йәки белешмә, түләүҙәр өсөн банк иҫәбе реквизиттары.
Ғаризаны Күп функциялы үҙәктә йәки Республика халыҡҡа социаль ярҙам күрһәтеү үҙәге филиалында, онлайн – Дәүләт хеҙмәттәре аша бирергә мөмкин.
Тулыраҡ мәғлүмәт – сайтта: vk.cc/d1WTxs
Өҫтәмә һорауҙарҙы 8 (800) 100-00-01 телефоны буйынса аныҡларға мөмкин