+25 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 10:44

Изге эшкә ҡушылығыҙ!

Башҡорт телендәге журналдарҙың аудиояҙмаларын сығарыу өсөн ирекмәндәр кәрәк! Был донъяны ишетеп кенә белгәндәргә ярҙам итеүҙә ҡатнаш!  

Изге эшкә ҡушылығыҙ!Изге эшкә ҡушылығыҙ!
Изге эшкә ҡушылығыҙ!

Туған телебеҙҙең, әҙәбиәт һәм мәҙәниәтебеҙҙең матурлығын һәр кемгә еткерергә ярҙам итәйек. Был яҙманы таратығыҙ – бәлки беҙгә бик кәрәкле тауыш эйәһе һеҙҙең дуҫтарығыҙ араһындалыр, кем белә?

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика