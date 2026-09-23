+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 08:51

Эшсе һәләк булған

Ауырғазы районында нефть скважинаһында эшсенең һәләк булыуы буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Эшсе һәләк булғанЭшсе һәләк булған
Эшсе һәләк булған

Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан Республикаһы буйынса тәфтиш органдары тарафынан Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 217-се статьяһы 2-се өлөшө (кеше үлеменә килтергән сәнәғәт хәүефһеҙлеге талаптарын боҙоу) билдәләре буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, 23 сентябрь иртәһендә Өршәк нефть ятҡылығы биләмәһендә скважинаны технологик йыуыу эштәре барғанда көкөртлө водород ағып сыҡҡан. Ағыуланыу һөҙөмтәһендә подряд ойошмаһының 44 йәшлек хеҙмәткәре һәләк булған, тағы ике эшсегә урында медицина ярҙамы күрһәтелгән.

Тәфтишселәр ваҡиға урынын ҡарап сыҡҡан, суд экспертизалары тәғәйенләнгән, хәүефһеҙлек техникаһы һәм хеҙмәтте һаҡлау буйынса документтар алына. Тәфтиш барышында объектта хәүефһеҙлек талаптарын үтәү өсөн яуаплы кешеләрҙең ғәмәлдәренә (йәки ғәмәлһеҙлегенә) хоҡуҡи баһа биреләсәк.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика