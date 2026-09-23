Эшсе һәләк булған

Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан Республикаһы буйынса тәфтиш органдары тарафынан Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 217-се статьяһы 2-се өлөшө (кеше үлеменә килтергән сәнәғәт хәүефһеҙлеге талаптарын боҙоу) билдәләре буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, 23 сентябрь иртәһендә Өршәк нефть ятҡылығы биләмәһендә скважинаны технологик йыуыу эштәре барғанда көкөртлө водород ағып сыҡҡан. Ағыуланыу һөҙөмтәһендә подряд ойошмаһының 44 йәшлек хеҙмәткәре һәләк булған, тағы ике эшсегә урында медицина ярҙамы күрһәтелгән.
Тәфтишселәр ваҡиға урынын ҡарап сыҡҡан, суд экспертизалары тәғәйенләнгән, хәүефһеҙлек техникаһы һәм хеҙмәтте һаҡлау буйынса документтар алына. Тәфтиш барышында объектта хәүефһеҙлек талаптарын үтәү өсөн яуаплы кешеләрҙең ғәмәлдәренә (йәки ғәмәлһеҙлегенә) хоҡуҡи баһа биреләсәк.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.