+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 08:45

Енәйәт эше ҡуҙғатылған

Бөгөн, 23 сентябрҙә, Башҡортостан Башлығы Республика Хөкүмәтенең ЦУР-ҙа үткән оператив кәңәшмәһендә Башҡортостан буйынса Тәфтиш комитеты республиканың Юғары судындағы хәлгә, шулай уҡ Өфө мэрияһы гаражын законһыҙ файҙаланыуға бәйле енәйәт эше ҡуҙғатыуы тураһында хәбәр итте.

Енәйәт эше ҡуҙғатылғанЕнәйәт эше ҡуҙғатылған
Енәйәт эше ҡуҙғатылған

137-се статья буйынса енәйәт эше асылған, шулай уҡ күрше төбәккә судьяларҙы ташыу фактына бәйлеһе лә бар.

Алдан был турала Радий Хәбировтың сығышы ошонда: https://max.ru/yeshlek_gazite/AaDESn-ibbE .

Фото: асыҡ сығанаҡтан.

 

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика