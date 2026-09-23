+25 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 11:04

Еңел ҡотолған әле

Дыуан районында йәшәүсе ҡатын фотолар генерациялау өсөн ҡушымта күсереп алғанда 26 мең һумдан ашыу аҡсаһын юғалтҡан.

Еңел ҡотолған әлеЕңел ҡотолған әле
Еңел ҡотолған әле

Рәсәй Эске эштәр министрлығының Дыуан районы буйынса бүлегенә 36 йәшлек урындағы кешенән ғариза килгән. Ҡатын дистанцион мутлашыу ҡорбаны булған.

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, ғариза биреүсе фотолар генерациялау өсөн ҡушымта эҙләп, браузерҙарҙың береһен ҡулланған. Интернет селтәрендә ул бер сайтҡа инеп, үҙенең ҡоролмаһына «NeiroAl.apk» файлын күсереп алған. Әммә күсереп алынған файл асылмаған, ә бер аҙҙан һуң зыян күреүсе банк иҫәбенән 26 мең һумдан ашыу аҡсаның алыныуын асыҡлаған. Был факт буйынса Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 158-се статьяһы (урлашыу) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.

Полиция иҫкәртә: шикле хәбәрҙәрҙәге һылтанмалар буйынса бер ҡасан да инмәгеҙ, хатта улар таныштарығыҙҙан килһә лә — уларҙың аккаунттарын муттар ватып инеүе мөмкин. Бигерәк тә .apk киңәйтеүле файлдарға һылтанмалар хәүефле — улар телефонға һиҙҙермәйенсә вирус урынлаштырырға мөмкин, ул SMS-хәбәрҙәргә һәм банк ҡушымталарына инеү мөмкинлеген бирә. Шулай уҡ телефон көйләүҙәрендә билдәһеҙ сығанаҡтарҙан ҡушымталар ҡуйыуҙы тыйығыҙ һәм бер кемгә лә SMS аша килгән кодтарҙы хәбәр итмәгеҙ.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика