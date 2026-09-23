Беҙ бергә!

“Изгелек бүләк ит” ойошмаһы “Өргөн” һауыҡтырыу лагеры менән берлектә ойошторған фестиваль ҙур һәм татыу ғаиләнең осрашыуына әүрелде. Сараны тәбрикләү һүҙе менән Башҡортостан Республикаһы Хөкүмәте ҡарамағындағы бәлиғ булмағандар эштәре һәм уларҙың хоҡуҡтарын яҡлау буйынса комиссияның эксперт-медиаторы Айҙар Әхмәтйәнов асты. Бер майҙанға 150-нән ашыу кеше йыйылды быйыл: һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән балалар һәм өлкәндәр, ауыр тормош хәлендә ҡалған балалар, “Ғаилә” үҙәге тәрбиәләнеүселәре, шулай уҡ махсус хәрби операцияла ҡатнашыусылар, уларҙың ғаиләләре, Белореттан килгән ҡунаҡтар, “Беҙҙең хәстәрлек” тимуровсылары. Улар төрлө майҙансыҡтарҙа үҙ көстәрен һынап, мауыҡтырғыс маршруттар үтте.
“Спорт һәм әүҙемлек” буйынса: күңелле старттар; өҫтәл спорт уйындары; волейбол; кикбоксинг; роликлы хоккей; ГТО нормативтарын тапшырыу; уҡ атыу; бочча уҙғарылды. “Ижад һәм оҫталыҡ майҙансыҡтары”нда: ҡул эштәре һәм махсус хәрби операцияға арналған күргәҙмәләр; аквагрим; маскировка селтәрҙәре үреү; этнофотозона ойошторолдо. “Һаулыҡ һәм файҙалы эштәр” йәһәтенән: медицина майҙансығы; хаски-терапия - хайуандар менән аралашыу; хәйриә йәрминкәһе булды. Күп кенә майҙансыҡтар Рәсәй Федерацияһы Президенты гранты аҡсаһына “Изгелек бүләк ит” ойошмаһы һатып алған ҡорамалдар ярҙамында ойошторолдо.
Фестивалдең бай программаһы сағыу концерт номерҙары менән аралаштырылды. Йыр һәм бейеүҙәрен РФ атҡаҙанған халыҡ ижады коллективы - «Ләйсән» халыҡ бейеүҙәре ансамбле, Учалы филармонияһы артисы Марсель Нәжметдинов, район мәҙәниәт йорто артисы Сәмиғулла Лоҡманов, һаулыҡ мөмкинлектәре сикләнгән йәштәр - Артур Хажеев, Роман Фәхретдинов һәм Розалия Вәлиева, Гөлнара Сафина етәкләгән «Аҡ лотос» көнсығыш бейеүҙәре студияһы, Александр Вәлиев һәм Дарина Нәжметдинова бүләк итте. Ә инде киң билдәле йырсы, композитор Ирек Ноғоманов менән БР атҡаҙанған мәҙәниәт хеҙмәткәре Ранис Алтынбаевтың сығыштары концерттың кульминацияһына әйләнде. Асыҡ күңелле, рәхмәтле була белгән тамашасылар сәхнәгә сыҡҡан һәр артисты алҡыштарға күмде, кинәнеп ҡушылып йырланы, бейене. Йырсы-бейеүселәргә ҙур-ҙур рәхмәт! Концертты алып барыусы Венера Ғөбәйҙуллинаға ла рәхмәт!
Фестивалдә ҡатнашыусылар тәмле төшкө аш менән һыйланып, яҡшы кәйефтә, дәрткә һәм көс-дарманға байып, бүләктәр менән өйөнә ҡайтты. Уларға Учалы ҡалаһынан Өргөнгә тиклем һәм кире ҡайтырға бушлай транспорт та ойошторолғайны.
- Беҙҙең фестиваль - кешеләр бер-береһенә ярҙам иткәндә, мөмкинлектәр өсөн кәртәләр юҡлығын раҫланы, - тип билдәләне Учалы районы Йәмәғәт палатаһы рәйесе, «Изгелек бүләк ит» ойошмаһы етәксеһе Регина Абзалова. - Байрам - бер маҡсат менән йәшәгән һәм эшләгән ҙур команданың тырышлығы һөҙөмтәһе. Беҙ үҙебеҙҙең партнёрҙарыбыҙға һәм бағыусыларыбыҙға ҙур рәхмәтебеҙҙе белдерәбеҙ: республиканың һәм райондың Йәмәғәт палаталарына, УТБК социаль проекттар идаралығы начальнигы Гүзәл Ғазиеваға, “Башҡортостан туризмы” йәмғиәте директоры Пётр Пациукка, Учалы крайҙы өйрәнеү музейына, С.Низаметдинов исемендәге Учалы сәнғәт һәм мәҙәниәт колледжы уҡытыусыһы Ирина Шәрәфетдиноваға, Белорет медицина колледжының Учалы ҡалаһындағы филиалына, “Бала-саҡ навигаторҙары” командаһына, Физик культура һәм спорт комитетына, М.Шайморатов исемендәге ирекмәндәр штабы етәксеһе Ләйлә Садиҡоваға, шәхси эшҡыуарҙар Дилара Йыһаншина менән Рита Әхмәтоваға, мобилограф Илназ Хөснөтдиновҡа, Элина Хәкимоваға, “Беренселәр хәрәкәте”нең урындағы бүлексәһенә, Рәмилә Фәйрүзова етәкселегендәге “Тыл хеҙмәтсәндәре” ирекмәндәренә, Фәһим Шакировҡа, Эльвира Сәмихова етәкселегендәге “Үҙебеҙҙекеләрҙе ташламайбыҙ” ирекмәндәренә, адаптив спорт буйынса тренерҙарыбыҙ Радик Аҡмырҙинға, Лилиә Мөхәмәтоваға һәм Азат Төхвәтуллинға. Һәм, әлбиттә, “Изгелек бүләк ит” ойошмаһы активистарына айырым рәхмәт. Улар - был проекттың йөрәге. Беҙҙең менән булған һәр кемгә рәхмәт! Бергә беҙ - көс!
Ә рәхмәттең иң ҙуры Регина Данил ҡыҙының үҙенә! Уның энергияһы, кешеләрҙе берләштерә белеүе һәм барыһының да көсөн бер маҡсатҡа йүнәлтә алыуы оло ихтирамға, маҡтауға лайыҡ. Фестиваль спортта һәм ижадта сиктәр юҡлығын, Ватанға һөйөүҙе, ярыштарҙа еңеүгә ынтылышты һәм берҙәмлек рухын күрһәтте, дуҫлаштырҙы, берләштерҙе.
Фото: "Изгелек бүләк ит" ойошмаһы.