+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 06:15

Батырҙар үлмәй!

Яугирға бағышланған «Батыр бейеүе» фильмы халыҡ-ара кинофестивалдә еңеү яуланы.

Батырҙар үлмәй!Батырҙар үлмәй!
Батырҙар үлмәй!

Әмир Абдразаҡов исемендәге «Башҡортостан» киностудияһы төшөргәнгә «Батыр бейеүе» документаль фильмы Мәскәүҙә һәм Сочиҙа үткән Владимир Меньшов исемендәге XXI «Бергә еңдек» халыҡ-ара кинофестивалендә юғары баһаға лайыҡ булды.

Кинокартина «Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеге» темаһына иң яҡшы фильм» номинацияһында маҡтаулы диплом менән бүләкләнде.

Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, был документаль фильм Сибай концерт-театр берекмәһе артисы, оҫта бейеүсе Илнар Хатмуллинға бағышланған. Егеткә 23 йәш кенә ине — ул махсус хәрби операция биләмәһендә үҙенең хәрби бурысын үтәгәндә батырҙарса һәләк булды. Был юғары награда — Ватаныбыҙҙы һаҡлап ҡорбан булған яҡташыбыҙҙың яҡты хәтеренә ҙур ихтирам билдәһе. Геройҙарыбыҙ иҫтәлеге мәңгелек!

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика