Батырҙар үлмәй!

Әмир Абдразаҡов исемендәге «Башҡортостан» киностудияһы төшөргәнгә «Батыр бейеүе» документаль фильмы Мәскәүҙә һәм Сочиҙа үткән Владимир Меньшов исемендәге XXI «Бергә еңдек» халыҡ-ара кинофестивалендә юғары баһаға лайыҡ булды.
Кинокартина «Рәсәй халыҡтарының берҙәмлеге» темаһына иң яҡшы фильм» номинацияһында маҡтаулы диплом менән бүләкләнде.
Хәтерегеҙгә төшөрәбеҙ, был документаль фильм Сибай концерт-театр берекмәһе артисы, оҫта бейеүсе Илнар Хатмуллинға бағышланған. Егеткә 23 йәш кенә ине — ул махсус хәрби операция биләмәһендә үҙенең хәрби бурысын үтәгәндә батырҙарса һәләк булды. Был юғары награда — Ватаныбыҙҙы һаҡлап ҡорбан булған яҡташыбыҙҙың яҡты хәтеренә ҙур ихтирам билдәһе. Геройҙарыбыҙ иҫтәлеге мәңгелек!