+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 12:10

Балалар дауаханаһының реанимация бүлеге ябылмай

БР Һаулыҡ һаҡлау министрлығы Өфөләге 17-се ҡала  балалар клиник дауаханаһының яңы тыуған сабыйҙар өсөн реанимация һәм балалар терапияһы бүлегенең ябылыуы тураһындағы мәғлүмәтте кире ҡаҡты.

Балалар дауаханаһының реанимация бүлеге ябылмайБалалар дауаханаһының реанимация бүлеге ябылмай
Балалар дауаханаһының реанимация бүлеге ябылмай

 Бүлек хеҙмәткәрҙәре  социаль селтәрҙәрҙә  видеомөрәжәғәт менән сығыш яһап,  планға ярашлы шарттар булдырыу тураһында һәм  ошо мәлдә уның эшләй алмауын хәбәр иттеләр. Улар оҙаҡ дауаланыу һәм реабилитация талап иткән яңы тыуған сабыйҙарҙы  күсереү буйынса тотҡарлыҡтар булыуын белдерҙе. Медиктар  бүлекте тулы күләмдә һаҡлауҙы, уны бөтөрөү буйынса ғәмәлдәрҙе туҡтатыуҙы һәм асыҡ тикшереү үткәреүҙе һоранылар.

БР Һаулыҡ һаҡлау министрлығынан аңлатыуҙарынса,   әле маршруттар буйынса өҫтәмә  юлдар һәм  федераль ҡанинуиәттәге үҙгәрештәргә ярашлы,  бүлекте тулыландырыу күләме   мәсьәләләре хәл ителә. Шулай уҡ  профилде киңәйтеү һәм иң кескәй сабыйҙарға ( 0 – 12 айлыҡ) мәсьәләһе ҡарала.

Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан. 

Автор:Сажиҙә Лотфуллина
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика