Балалар дауаханаһының реанимация бүлеге ябылмай

Бүлек хеҙмәткәрҙәре социаль селтәрҙәрҙә видеомөрәжәғәт менән сығыш яһап, планға ярашлы шарттар булдырыу тураһында һәм ошо мәлдә уның эшләй алмауын хәбәр иттеләр. Улар оҙаҡ дауаланыу һәм реабилитация талап иткән яңы тыуған сабыйҙарҙы күсереү буйынса тотҡарлыҡтар булыуын белдерҙе. Медиктар бүлекте тулы күләмдә һаҡлауҙы, уны бөтөрөү буйынса ғәмәлдәрҙе туҡтатыуҙы һәм асыҡ тикшереү үткәреүҙе һоранылар.
БР Һаулыҡ һаҡлау министрлығынан аңлатыуҙарынса, әле маршруттар буйынса өҫтәмә юлдар һәм федераль ҡанинуиәттәге үҙгәрештәргә ярашлы, бүлекте тулыландырыу күләме мәсьәләләре хәл ителә. Шулай уҡ профилде киңәйтеү һәм иң кескәй сабыйҙарға ( 0 – 12 айлыҡ) мәсьәләһе ҡарала.
Фото:асыҡ сығанаҡтарҙан.