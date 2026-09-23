"Бахмур арҡаһында"

Полиция мәғлүмәттәре буйынса, ир бахмур хәлендә, аҡсаһы булмағас, яҡындағы магазиндан алкоголь урларға ҡарар итә. Ул велосипедын алып, магазинға юллана. Сауҙа нөктәһендә һатып алыусыларҙың юҡлығына инанғас, ике шешә һыра алып, курткаһы аҫтына йәшерә. Әммә уны магазин хеҙмәткәре күреп ҡала һәм урланған әйберҙе кире ҡайтарыуҙы талап итеп, туҡтатырға маташа. Ир уның үтенестәрен иғтибарһыҙ ҡалдыра һәм өйөнә ҡайтып, урланған эсемлекте эсә.
Бының менән генә ҡәнәғәтләнмәйенсә, ул тағы ла шул уҡ магазинға яңынан спиртлы эсемлек урлау ниәте менән юллана. Магазин хеҙмәткәре уны тағы күреп ҡала һәм кибеттән сығып китергә, һыра өсөн аҡса түләргә ҡуша. Ир уның һүҙҙәренә ҡолаҡ һалмай, көслө алкоголле төнәтмәне күреп ҡалып, уны эләктерә лә магазиндан сығырға маташа. Шул ваҡытта ул үҙен туҡтатырға тырышҡан хеҙмәткәрҙе этәреп ебәрә.
Был хәлдән һуң магазин хеҙмәткәрҙәре полицияға мөрәжәғәт итә. Оператив-эҙләү саралары һөҙөмтәһендә патруль-пост хеҙмәте хеҙмәткәрҙәре тарафынан шикләнелеүсе асыҡлана. Уға ҡарата Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 161-се статьяһы 2-се өлөшөнөң «г» пункты (талау) буйынса енәйәт эше ҡуҙғатылған.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.