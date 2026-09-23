+25 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 12:52

Baby Ti оло шатлығы менән уртаҡлашты!

Популяр йәш йырсы Арыҫлан Тимеров, сәхнәлә Baby Ti исеме менән танылған артист, өсөн быйылғы йыл үҙенсәлекле ваҡиғаларға бай.

Baby Ti оло шатлығы менән уртаҡлашты!Baby Ti оло шатлығы менән уртаҡлашты!
Baby Ti оло шатлығы менән уртаҡлашты!

Сентябрҙә ул «Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы» тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ булды. Ә хәҙер йырсыны шәхси тормошонда тағы бер ҙур шатлыҡ көтә — ул атай булырға әҙерләнә. 

Яңыраҡ Арыҫлан Тимеров менән тормош иптәше буласаҡ сабыйҙарының енесен яҡындары һәм дуҫтары менән бергә белеү өсөн гендер-пати үткәргән. Йәш ғаилә был матур мәлдән фотоһүрәттәр һәм тәьҫораттар менән уртаҡлашҡан.

Артистың атай булырға әҙерләнеүе тураһындағы хәбәр уның ижади уңыштары менән үрелеп китте. 10 сентябрҙә Өфөлә мәҙәниәт һәм сәнғәт эшмәкәрҙәрен бүләкләү тантанаһында Арыҫлан Тимеровҡа «Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы» тигән маҡтаулы исем тапшырылды. 

22 йәшлек йырсы өсөн был танылыу — ҙур яуаплылыҡ та. Ул үҙенең социаль селтәрҙәрендә был награданы ҙур хөрмәт һәм яуаплылыҡ тип ҡабул итеүен, артабан да ижад итергә һәм Башҡортостан мәҙәниәтен лайыҡлы күрһәтергә теләүен белдерҙе. 

Ә хәҙер йәш ғаиләнең тормошонда яңы, иң мөһим бүлектәрҙең береһе башлана. Сәхнәлә тамашасыларҙы йырҙары менән ҡыуандырған Baby Ti тиҙҙән иң ҙур ролдәренең береһен — атай ролен үтәйәсәк.

Йәш ғаиләгә был бәхетле осорҙа матур мәлдәр, үҙ-ара аңлашыу һәм һау-сәләмәт сабый теләйбеҙ! ❤️

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика