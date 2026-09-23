Baby Ti оло шатлығы менән уртаҡлашты!

Сентябрҙә ул «Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы» тигән маҡтаулы исемгә лайыҡ булды. Ә хәҙер йырсыны шәхси тормошонда тағы бер ҙур шатлыҡ көтә — ул атай булырға әҙерләнә.
Яңыраҡ Арыҫлан Тимеров менән тормош иптәше буласаҡ сабыйҙарының енесен яҡындары һәм дуҫтары менән бергә белеү өсөн гендер-пати үткәргән. Йәш ғаилә был матур мәлдән фотоһүрәттәр һәм тәьҫораттар менән уртаҡлашҡан.
Артистың атай булырға әҙерләнеүе тураһындағы хәбәр уның ижади уңыштары менән үрелеп китте. 10 сентябрҙә Өфөлә мәҙәниәт һәм сәнғәт эшмәкәрҙәрен бүләкләү тантанаһында Арыҫлан Тимеровҡа «Башҡортостан Республикаһының атҡаҙанған артисы» тигән маҡтаулы исем тапшырылды.
22 йәшлек йырсы өсөн был танылыу — ҙур яуаплылыҡ та. Ул үҙенең социаль селтәрҙәрендә был награданы ҙур хөрмәт һәм яуаплылыҡ тип ҡабул итеүен, артабан да ижад итергә һәм Башҡортостан мәҙәниәтен лайыҡлы күрһәтергә теләүен белдерҙе.
Ә хәҙер йәш ғаиләнең тормошонда яңы, иң мөһим бүлектәрҙең береһе башлана. Сәхнәлә тамашасыларҙы йырҙары менән ҡыуандырған Baby Ti тиҙҙән иң ҙур ролдәренең береһен — атай ролен үтәйәсәк.
Йәш ғаиләгә был бәхетле осорҙа матур мәлдәр, үҙ-ара аңлашыу һәм һау-сәләмәт сабый теләйбеҙ! ❤️