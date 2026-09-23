+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 07:15

Һайлауға йомғаҡ яһалды

Ошо минуттарҙа Башҡортостан Хөкүмәтендә оператив кәңәшмә башланды. Уны Радий Фәрит улы Хәбиров алып бара.

Һайлауға йомғаҡ яһалдыҺайлауға йомғаҡ яһалды
Һайлауға йомғаҡ яһалды

Башҡортостан Башлығы өс көнлөк һайлауҙы лайыҡлы үткәргән өсөн муниципалитет етәкселәренә, көс структураларына рәхмәт еткерҙе. Тауыш биреүгә хоҡуҡлыларҙың 78,64 проценты һайлауға барған.

- Беҙ был эште атҡарып сыҡтыҡ, - тине республика етәксеһе.

РФ Дәүләт Думаһына Башҡортостандан һайланған депутаттарҙың төп бурыстарын билдәләне. 

Әүҙем эшләгән депутаттарға дәүләт наградалары тапшырҙы. Махсус хәрби операция яугирҙары ла һайлауҙа әүҙем ҡтанашҡан, шул иҫәптән кандидат булараҡ та. һәм төрлө кимәлдәге органдарға һайланыусылар ҙа бар.

Яҡынса йомғаҡтар тураһында БР Үҙәк һайлау комиссияһы рәйесе Азат Ғәлимханов мәғлүмәт бирҙе.

Федераль округ буйынса тауыштар шулай:

«Берҙәм Рәсәй» - 60,72 %, КПРФ - 10,93 %, ЛДПР - 8,42%, «Ғәҙел Рәсәй» - 8,11 %.

Бер мандатлы округтарҙан:

  • Өфө №3 — Денис Чернавин (66,19 %)
  • Благовещен №4 — Юлай Ҡыҙрасов (63,09 %)
  • Белорет №5 — Эльвира Айытҡолова (62,27 %)
  • Нефтекама №6 — Алексей Журавлев (53,94 %)
  • Салауат №7 — Зариф Байғусҡаров (70,12%)
  • Стәрлетамаҡ №8 — Гөлнур Ҡолһарина (65,98 %)

Иң теүәл һандарҙы Рәсәй Үҙәк һайлау комиссияһы 25 сентябрҙә хәбәр итәсәк.

Фото: скрин.

 

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика