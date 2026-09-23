Андрей Назаровҡа - лайыҡлы награда

— Андрей Геннадьевич ете йыл Премьер-министр булып эшләне, беҙ уның эшмәкәрлеген ентекләп анализланыҡ. Андрей Геннадьевич артабан да хәрәкәт итергә, үҫергә теләк белдерҙе. Был — минең өсөн шәхси юғалтыу. Шулай уҡ Константин Борисович Толкачевты юғалтыу ҙа, — тип билдәләне төбәк етәксеһе. — Беҙҙең өсөн был бик ҡатмарлы йылдар булды. Бик ауыр ҡарарҙар ҡабул иттек. Коронавирус башланғанда, йәмәғәтселеккә ҙур йоғонто яһаған киҫкен ваҡиғалар булды. Минең аҡыллы, төплө фекер йөрөткән партнерым бар ине, һәр ваҡыт аҡыллы кешенең кәңәшен алғы килә. Беҙ күп йоҡоһоҙ төндәр үткәрҙек. Үҙ фекере булған, аҡыллы кеше — партнерың булыуы ҙур бәхет.
Радий Хәбиров ковид госпитален төҙөү, шулай уҡ башҡа бер нисә уникаль объектты булдырыу идеяһы Андрей Назаровтыҡы булыуын билдәләне.
— Бергә эшләгән йылдар өсөн рәхмәтлемен. Һеҙҙең башығыҙ әйләнмәне, мин киң аҙымдар менән атлап, «ыштан йыртып» йөрөгәндәрҙе бөтөнләй яратмайым. Был тотош бер дәүер булды, бер йыллыҡ эш ике йылға торошло. Һеҙгә бик рәхмәтлемен, ярҙамығыҙҙы һәр ваҡыт хәтерҙә һаҡлаясаҡмын. Беҙ хушлашмайбыҙ, — тине төбәк етәксеһе.
Радий Хәбиров Андрей Назаровты «Башҡортостан Республикаһы алдындағы ҡаҙаныштары өсөн» ордены менән бүләкләне.
Фото: скрин