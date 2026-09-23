+23 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 07:35

Андрей Назаровҡа - лайыҡлы награда

БР Хөкүмәте Рәйесе Андрей Назаров БР Дәүләт Йыйылышы - Ҡоролтайға депутат булып һайланды. Уны ҡотлайбыҙ! Бөгөн БР Башлығы Радий Хәбиров оператив кәңәшмәлә уға хөкүмәттәге емешле эшмәкәрлеге өсөн рәхмәт белдерҙе.

Андрей Назаровҡа - лайыҡлы наградаАндрей Назаровҡа - лайыҡлы награда
Андрей Назаровҡа - лайыҡлы награда

— Андрей Геннадьевич ете йыл Премьер-министр булып эшләне, беҙ уның эшмәкәрлеген ентекләп анализланыҡ. Андрей Геннадьевич артабан да хәрәкәт итергә, үҫергә теләк белдерҙе. Был — минең өсөн шәхси юғалтыу. Шулай уҡ Константин Борисович Толкачевты юғалтыу ҙа, — тип билдәләне төбәк етәксеһе. — Беҙҙең өсөн был бик ҡатмарлы йылдар булды. Бик ауыр ҡарарҙар ҡабул иттек. Коронавирус башланғанда, йәмәғәтселеккә ҙур йоғонто яһаған киҫкен ваҡиғалар булды. Минең аҡыллы, төплө фекер йөрөткән партнерым бар ине, һәр ваҡыт аҡыллы кешенең кәңәшен алғы килә. Беҙ күп йоҡоһоҙ төндәр үткәрҙек. Үҙ фекере булған, аҡыллы кеше — партнерың булыуы ҙур бәхет.
Радий Хәбиров ковид госпитален төҙөү, шулай уҡ башҡа бер нисә уникаль объектты булдырыу идеяһы Андрей Назаровтыҡы булыуын билдәләне.
— Бергә эшләгән йылдар өсөн рәхмәтлемен. Һеҙҙең башығыҙ әйләнмәне, мин киң аҙымдар менән атлап, «ыштан йыртып» йөрөгәндәрҙе бөтөнләй яратмайым. Был тотош бер дәүер булды, бер йыллыҡ эш ике йылға торошло. Һеҙгә бик рәхмәтлемен, ярҙамығыҙҙы һәр ваҡыт хәтерҙә һаҡлаясаҡмын. Беҙ хушлашмайбыҙ, — тине төбәк етәксеһе.
Радий Хәбиров Андрей Назаровты «Башҡортостан Республикаһы алдындағы ҡаҙаныштары өсөн» ордены менән бүләкләне.

Фото: скрин

Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика