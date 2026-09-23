Ғалимдар йыйылды

Сара «Аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген тәьмин итеүҙең технологик нигеҙҙәре» милли проекты буйынса. Форумда Башҡортостандың үҫемлекселек һәм малсылыҡ продукцияһы етештереү, умартасылыҡ, йылҡысылыҡ һәм башҡа йүнәлештәр буйынса Рәсәйҙең алдынғы аграр төбәктәренең береһе булыуы билдәләнде.
Быйылғы конференция күренекле башҡорт ғалим-селекционеры С. Ҡунаҡбаевтың тыуыуына 125 йыл тулыуға арнала. Ул ауыл хужалығы тарихында тәүге тапҡыр үҙенсәлекле «Сулпан» ужым арышы сортын сығарыуға өлгәшә.
Сарала Рәсәйҙең һәм сит илдәрҙең ғалимдары, алдынғы ғилми учреждениелар һәм юғары уҡыу йорттарының уҡытыусылары һәм аспиранттары, белгестәр, республиканың башҡарма власть органдары һәм бизнес вәкилдәре ҡатнаша.
Халыҡ-ара конференцияның программаһы өс көнгә иҫәпләнгән. Форумда йәш селекционерҙар өсөн ғилми-мәғариф семинары ла үткәреләсәк.
Фото: Минсельхоз РБ, Контента | Инфоповод