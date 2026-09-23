+13 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
23 Сентября , 04:25

Ғалимдар йыйылды

Өфөләге вуз-ара студенттар кампусының Геном үҙәге базаһында VI Халыҡ-ара ғилми-ғәмәли конференция эшен башланы. Унда илдең агросәнәғәт комплексын ғилми яҡтан тәьмин итеү мәсьәләләре күтәрелде.

Ғалимдар йыйылдыҒалимдар йыйылды
Ғалимдар йыйылды

Сара «Аҙыҡ-түлек хәүефһеҙлеген тәьмин итеүҙең технологик нигеҙҙәре» милли проекты буйынса. Форумда Башҡортостандың үҫемлекселек һәм малсылыҡ продукцияһы етештереү, умартасылыҡ, йылҡысылыҡ һәм башҡа йүнәлештәр буйынса Рәсәйҙең алдынғы аграр төбәктәренең береһе булыуы билдәләнде.

Быйылғы конференция күренекле башҡорт ғалим-селекционеры С. Ҡунаҡбаевтың тыуыуына 125 йыл тулыуға арнала. Ул ауыл хужалығы тарихында тәүге тапҡыр үҙенсәлекле «Сулпан» ужым арышы сортын сығарыуға өлгәшә.

Сарала Рәсәйҙең һәм сит илдәрҙең ғалимдары, алдынғы ғилми учреждениелар һәм юғары уҡыу йорттарының уҡытыусылары һәм аспиранттары, белгестәр, республиканың башҡарма власть органдары һәм бизнес вәкилдәре ҡатнаша.

Халыҡ-ара конференцияның программаһы өс көнгә иҫәпләнгән. Форумда йәш селекционерҙар өсөн ғилми-мәғариф семинары ла үткәреләсәк.

Фото: Минсельхоз РБ, Контента | Инфоповод

 
Автор:Алһыу Ишемғолова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика