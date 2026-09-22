"Яуҙаштарға ярҙам булһын"

Ишембай районы Урман-Бишҡаҙаҡ ауылында йәшәүсе Фәнис Яппаров махсус хәрби операцияла ҡатнашыусы яугирҙарға 30 литр бал тапшырҙы. Татлы ризыҡ Шайморатов исемендәге ирекмәндәр штабы аша алғы һыҙыҡҡа оҙатыласаҡ.
Запастағы офицер өсөн был ярҙам ябай изгелек эшләү билдәһе генә түгел. Махсус хәрби операцияла ҡатнашҡан кеше булараҡ, хеҙмәттәре өсөн был ғәмәленең ни тиклем әһәмиәтле булыуын ул яҡшы аңлай.
2025 йылдың февралендә тыуған илде яҡлау өсөн Ф. Яппаров үҙе лә МХО-ға юллана. Әммә һаулығы менән бәйле етди проблемалар уны өйгә ҡайтырға мәжбүр итә. Ветеран юғалып ҡалмай, яҙмышын үҙ ҡулына ала. «Ватанды һаҡлаусылар» фонды ярҙамында Өфөлә эшҡыуарлыҡҡа уҡый, бизнес-план төҙөп, уны яҡлай. Май айында социаль контракт төҙөп, 15 бал ҡорто ғаиләһен һатып ала. Бөгөн инде уның үҙ умарталығы бар.
— Быйылғы йыл уңышлы килде, мин дә яуҙаштарыма үҙ балымды алып килдем. Һуғышта йөрөгән егеттәр ошо файҙалы, татлы ризыҡ менән сәй эсеп, тыуған йортон иҫкә алһын, – ти ул.
Фото: Миля Мазитова.