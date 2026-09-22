+26 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 05:40

ҠЫҘЫУЛЫҠТА ӘЙТКӘН ҺҮҘГӘ ЫШАНМА (ИНӘЙЕМ АҠЫЛЫ)

Ауыр һүҙҙәремде кисер, йәнем, Атҡан уҡтай осто, һиҙмәнем. Сабырлыҡтың төбө - һары алтын, Ә мин, ярһыу йөрәк, түҙмәнем!

ҠЫҘЫУЛЫҠТА ӘЙТКӘН ҺҮҘГӘ ЫШАНМА (ИНӘЙЕМ АҠЫЛЫ)ҠЫҘЫУЛЫҠТА ӘЙТКӘН ҺҮҘГӘ ЫШАНМА (ИНӘЙЕМ АҠЫЛЫ)
ҠЫҘЫУЛЫҠТА ӘЙТКӘН ҺҮҘГӘ ЫШАНМА (ИНӘЙЕМ АҠЫЛЫ)

Ҡаушап киттең, тының өҙөлгәндер,

Аптырашта ҡалған күҙҙәрең.

Күреп торам: бәғереңде телде

Ҡыҙыулыҡта әйткән һүҙҙәрем.

 

Үҙемә лә ҡыйын: тел һөйәкһеҙ,

Ҡайһы ваҡыт алдан елдерә.

Уйламаным: яман һүҙҙәр - ағыу,

Дошманды ла хатта үлтерә.

 

Һағыштарға һала күңелдәрҙе,

Йоҡоларҙы ҡыуа төндәрен,

Уҫал елдәй, тирә-йүнгә сәсә

Көйгән мөхәббәттең көлдәрен!

 

Һүҙҙәр әсеһенән татлы хистәр

Кипкән гөлдәр ише онтала...

Тотанаҡлыҡ, ныҡлы сабырлыҡҡа

Нимә етә икән донъяла?

 

Асыу-хистәремде йүгәнләрмен –

Анттар бирәм мәңге үҙемә.

Кисер, зинһар, йәнем, тик ышанма

Ҡыҙыулыҡта әйткән һүҙемә.

 

Зөһрә Рәхмәтуллина

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика