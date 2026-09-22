Стәрлетамаҡта ҡот осҡос янғын!

Стәрлетамаҡтағы янғында дүрт кеше зыян күргән
Стәрлетамаҡта ҡотҡарыусылар «Солнечный» сауҙа комплексында сыҡҡан янғынды һүндерә. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, янғын-ҡотҡарыу подразделениелары Коммунистик урамында эшләй. Дүрт ҡатлы бинаның икенсе ҡатында ут сыҡҡан.
Ҡотҡарыусылар кешеләрҙе эвакуациялай һәм янғын урынындағы кешеләрҙе ҡотҡарыу эштәрен башҡара. Ваҡиға урынында ҡаланың барлыҡ ашығыс хеҙмәттәре эшләй. Зыян күреүселәр тураһында мәғлүмәт аныҡлана.
Шаһиттар әйтеүенсә, ҡайһы бер кешеләр янғын сыҡҡан бинанан тәҙрәләр аша сығып, баҫҡыстарҙан төшкән. Ваҡиға урынына «Ашығыс ярҙам» машинаһы ла килгән.
Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин әйтеүенсә, Стәрлетамаҡтың 1-се ҡала дауаханаһында хәҙерге ваҡытта өс ҡатын-ҡыҙ һәм бер үҫмер дауалана. Уларҙың береһе ауыр хәлдә реанимацияла.
Ҡалған өс кешенең, шул иҫәптән өсөнсө ҡаттан һикергән 27 йәшлек ҡатындың һәм 16 йәшлек ҡыҙҙың хәле уртаса ауырлыҡта тип баһалана. Уларҙың барыһына ла кәрәкле медицина ярҙамы күрһәтелә.