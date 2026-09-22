+26 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 10:35

Стәрлетамаҡта ҡот осҡос янғын!

Ҡайһы бер сығанаҡтар хәбәр итеүенсә һәләк булыусылар бар.

Стәрлетамаҡта ҡот осҡос янғын!Стәрлетамаҡта ҡот осҡос янғын!
Стәрлетамаҡта ҡот осҡос янғын!

Стәрлетамаҡтағы янғында дүрт кеше зыян күргән

Стәрлетамаҡта ҡотҡарыусылар «Солнечный» сауҙа комплексында сыҡҡан янғынды һүндерә. Ғәҙәттән тыш хәлдәр министрлығының матбуғат хеҙмәте хәбәр итеүенсә, янғын-ҡотҡарыу подразделениелары Коммунистик урамында эшләй. Дүрт ҡатлы бинаның икенсе ҡатында ут сыҡҡан.

Ҡотҡарыусылар кешеләрҙе эвакуациялай һәм янғын урынындағы кешеләрҙе ҡотҡарыу эштәрен башҡара. Ваҡиға урынында ҡаланың барлыҡ ашығыс хеҙмәттәре эшләй. Зыян күреүселәр тураһында мәғлүмәт аныҡлана.

Шаһиттар әйтеүенсә, ҡайһы бер кешеләр янғын сыҡҡан бинанан тәҙрәләр аша сығып, баҫҡыстарҙан төшкән. Ваҡиға урынына «Ашығыс ярҙам» машинаһы ла килгән.

Башҡортостандың һаулыҡ һаҡлау министры Айрат Рәхмәтуллин әйтеүенсә, Стәрлетамаҡтың 1-се ҡала дауаханаһында хәҙерге ваҡытта өс ҡатын-ҡыҙ һәм бер үҫмер дауалана. Уларҙың береһе ауыр хәлдә реанимацияла.

Ҡалған өс кешенең, шул иҫәптән өсөнсө ҡаттан һикергән 27 йәшлек ҡатындың һәм 16 йәшлек ҡыҙҙың хәле уртаса ауырлыҡта тип баһалана. Уларҙың барыһына ла кәрәкле медицина ярҙамы күрһәтелә.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика