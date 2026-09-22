+26 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 05:35

Шок: Әлиә Ришат янына үҙе килгән?!

Башҡортостандың һәм Татарстандың халыҡ артисы Ришат Төхвәтуллин үҙенең социаль селтәрҙәрендә ҡатыны Әлиә Ҡарасурина (Төхвәтуллина) менән танышыу тарихын һөйләне.

Шок: Әлиә Ришат янына үҙе килгән?!Шок: Әлиә Ришат янына үҙе килгән?!
Шок: Әлиә Ришат янына үҙе килгән?!

 Уның һүҙҙәренсә, Әлиә уның Ҡазандағы барлыҡ концерттарында ла булған.

— «Болгар премияһы» Гала-концерты ине, миңә сәхнәгә сығырға кәрәк ине инде. Шул ваҡытта Әлиә килде, был тамашасылар аша сәхнәгә уҙыу миҙгелендә булды. Әлиә килде, ул ҡыҙыл күлдәктә ине, фотоға төшөүҙе һораны - беҙ фотоға төштөк. Мин аны беренсе тапҡыр шул саҡта күрҙем. Икенсе тапҡыр беҙ Әлиә конкурсант булған конкурста осраштыҡ. Ҡазандағы барлыҡ сығыштарымда тиерлек мин Әлиә менән осраша инем, бер тапҡыр ул дуҫ ҡыҙы менән дискотекаға килде, шунан һуң мин уны осрашырға, йөрөп килергә саҡырҙым, һәм бына беҙҙең инде ике улыбыҙ бар, — тип һөйләй Ришат Төхвәтуллин.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика