Шок: Әлиә Ришат янына үҙе килгән?!

Уның һүҙҙәренсә, Әлиә уның Ҡазандағы барлыҡ концерттарында ла булған.
— «Болгар премияһы» Гала-концерты ине, миңә сәхнәгә сығырға кәрәк ине инде. Шул ваҡытта Әлиә килде, был тамашасылар аша сәхнәгә уҙыу миҙгелендә булды. Әлиә килде, ул ҡыҙыл күлдәктә ине, фотоға төшөүҙе һораны - беҙ фотоға төштөк. Мин аны беренсе тапҡыр шул саҡта күрҙем. Икенсе тапҡыр беҙ Әлиә конкурсант булған конкурста осраштыҡ. Ҡазандағы барлыҡ сығыштарымда тиерлек мин Әлиә менән осраша инем, бер тапҡыр ул дуҫ ҡыҙы менән дискотекаға килде, шунан һуң мин уны осрашырға, йөрөп килергә саҡырҙым, һәм бына беҙҙең инде ике улыбыҙ бар, — тип һөйләй Ришат Төхвәтуллин.