+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 13:00

Радий Хәбиров билдәле актер менән осрашты

Рәсәйҙең халыҡ артисы, кинорежиссёр, сценарист, кинопродюсер Рәсәй театр эшмәкәрҙәре союзы рәйесе Владимир Машков Башҡортостан Башлығына рәхмәт һүҙҙәрен еткерҙе.  

Радий Хәбиров билдәле актер менән осраштыРадий Хәбиров билдәле актер менән осрашты
Радий Хәбиров билдәле актер менән осрашты

Башҡортостан башлығы Радий Хәбиров Рәсәй театр эшмәкәрҙәре союзы рәйесе Владимир Машков менән осрашты.

Бәҙәр Йосопова исемендәге Актерҙар йорто бинаһын ремонтлау-тергеҙеү эштәре һәм техник яҡтан ҡайтанан йыһазландырыу осрашыуҙың төп темаһы булды. Яҡтар объекттың ағымдағы торошон, алдағы модернизацияның төп этаптарын һәм проектты тормошҡа ашырыуҙа союздың һәм төбәк етәкселегенең берлектәге эш форматтарын ҡараны.

"Театр коллективтарының иғтибары һәм ярҙамы өсөн ысын күңелдән рәхмәт белдерәм. Улар һеҙҙә бик шәп: һәр труппаның үҙ йөҙө, ижади ҡарашы бар. Бөгөн донъя яһалма зиһен йоғонтоһонда тиҙ үҙгәрә. Әммә тирә-яҡта яһалмалыҡ артҡан һайын кешеләр ысын ҡиммәттәрҙе нығыраҡ тоя. Театр - ул уникаль тере донъя, унда һәр ваҡыт ихлас кешелек хистәре һәм тере һүҙҙең бөйөк көсө һаҡлана. Илебеҙ күп милләтле. Һәм тап ошо гармониялы мәҙәниәт, тел һәм традициялар төрлөлөгөндә беҙ бер бөтөн булып ҡалабыҙ", - тине Владимир Машков.

Осрашыу сиктәрендә берлектәге ижади башланғыстарҙы тормошҡа ашырыуға айырыуса иғтибар бүленде.

"Рәсәй театр эшмәкәрҙәре союзында беҙ ҙур көс күрәбеҙ. Һәм, әлбиттә, театр берләшмәһен туплау һәм үҫтереү процестарында һеҙҙең менән бергә булырға теләйбеҙ. Актерҙың нисек йәшәүе, уның үҙ таланттарын тормошҡа ашыра алыуы йәмәғәт климатына туранан-тура йоғонто яһай. Артист - ул халыҡтың йөрәге",
- тине Радий Хәбиров.

Республика башлығы шулай уҡ төбәктең мәҙәни тормошонда театр сәнғәтенең айырым ролен билдәләне һәм республика хөкүмәтенең матди-техник базаны яңыртыуға йүнәлтелгән проекттарға һәр яҡлап ярҙам күрһәтергә әҙер булыуын әйтеп үтте.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика