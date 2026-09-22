Радий Хәбиров билдәле актер менән осрашты

Башҡортостан башлығы Радий Хәбиров Рәсәй театр эшмәкәрҙәре союзы рәйесе Владимир Машков менән осрашты.
Бәҙәр Йосопова исемендәге Актерҙар йорто бинаһын ремонтлау-тергеҙеү эштәре һәм техник яҡтан ҡайтанан йыһазландырыу осрашыуҙың төп темаһы булды. Яҡтар объекттың ағымдағы торошон, алдағы модернизацияның төп этаптарын һәм проектты тормошҡа ашырыуҙа союздың һәм төбәк етәкселегенең берлектәге эш форматтарын ҡараны.
"Театр коллективтарының иғтибары һәм ярҙамы өсөн ысын күңелдән рәхмәт белдерәм. Улар һеҙҙә бик шәп: һәр труппаның үҙ йөҙө, ижади ҡарашы бар. Бөгөн донъя яһалма зиһен йоғонтоһонда тиҙ үҙгәрә. Әммә тирә-яҡта яһалмалыҡ артҡан һайын кешеләр ысын ҡиммәттәрҙе нығыраҡ тоя. Театр - ул уникаль тере донъя, унда һәр ваҡыт ихлас кешелек хистәре һәм тере һүҙҙең бөйөк көсө һаҡлана. Илебеҙ күп милләтле. Һәм тап ошо гармониялы мәҙәниәт, тел һәм традициялар төрлөлөгөндә беҙ бер бөтөн булып ҡалабыҙ", - тине Владимир Машков.
Осрашыу сиктәрендә берлектәге ижади башланғыстарҙы тормошҡа ашырыуға айырыуса иғтибар бүленде.
"Рәсәй театр эшмәкәрҙәре союзында беҙ ҙур көс күрәбеҙ. Һәм, әлбиттә, театр берләшмәһен туплау һәм үҫтереү процестарында һеҙҙең менән бергә булырға теләйбеҙ. Актерҙың нисек йәшәүе, уның үҙ таланттарын тормошҡа ашыра алыуы йәмәғәт климатына туранан-тура йоғонто яһай. Артист - ул халыҡтың йөрәге",
- тине Радий Хәбиров.
Республика башлығы шулай уҡ төбәктең мәҙәни тормошонда театр сәнғәтенең айырым ролен билдәләне һәм республика хөкүмәтенең матди-техник базаны яңыртыуға йүнәлтелгән проекттарға һәр яҡлап ярҙам күрһәтергә әҙер булыуын әйтеп үтте.