+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 11:50

Ҡот осҡос: Стәрлетамаҡтағы янғында өс бер туған ҡыҙҙар һәләк булған

Стәрлетамаҡтың «Ҡояшлы» сауҙа-сервис комплексында сыҡҡан янғында һәләк булғандар һаны дүрткә етте. Был хаҡта ошо минуттарҙа билдәле булды.

Ҡот осҡос: Стәрлетамаҡтағы янғында өс бер туған ҡыҙҙар һәләк булғанҠот осҡос: Стәрлетамаҡтағы янғында өс бер туған ҡыҙҙар һәләк булған
Ҡот осҡос: Стәрлетамаҡтағы янғында өс бер туған ҡыҙҙар һәләк булған

«База» баҫмаһы хәбәр итеүенсә, фажиғәлә үлгән тәүге өс кеше — бер туған апалы-һеңлелеләр: 45 йәшлек Елена, 33 йәшлек Виктория һәм 29 йәшлек Елизавета. Ҡатындарҙың береһенең ошо сауҙа үҙәгендә үҙ ательеһы булған. Был көндө улар әсәләренә тыуған көн бүләге алырға тип бергә йыйылған булған — өс көндән уның юбилейы билдәләнергә тейеш ине. Апалы-һеңлеле ҡатындарҙың өсөһө лә янғын урынында һәләк булған. Йорт иялары өсөн был башҡа һыймаҫлыҡ ҡот осҡос ҡайғы...

Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, сауҙа комплексындағы янғын электр сымдарының ҡыҫҡа ялғанышы арҡаһында сыҡҡан. Фажиғәлә һәләк булған дүртенсе кешенең шәхесе әлегә асыҡлана.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика