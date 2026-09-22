Ҡот осҡос: Стәрлетамаҡтағы янғында өс бер туған ҡыҙҙар һәләк булған

«База» баҫмаһы хәбәр итеүенсә, фажиғәлә үлгән тәүге өс кеше — бер туған апалы-һеңлелеләр: 45 йәшлек Елена, 33 йәшлек Виктория һәм 29 йәшлек Елизавета. Ҡатындарҙың береһенең ошо сауҙа үҙәгендә үҙ ательеһы булған. Был көндө улар әсәләренә тыуған көн бүләге алырға тип бергә йыйылған булған — өс көндән уның юбилейы билдәләнергә тейеш ине. Апалы-һеңлеле ҡатындарҙың өсөһө лә янғын урынында һәләк булған. Йорт иялары өсөн был башҡа һыймаҫлыҡ ҡот осҡос ҡайғы...
Тәүге мәғлүмәттәр буйынса, сауҙа комплексындағы янғын электр сымдарының ҡыҫҡа ялғанышы арҡаһында сыҡҡан. Фажиғәлә һәләк булған дүртенсе кешенең шәхесе әлегә асыҡлана.