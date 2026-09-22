+26 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 04:25

«Мин «юҡ» тип әйтә алманым!»

«Башкирская домохозяйка» көтөлмәгән яңылыҡ хәбәр итте.

«Мин «юҡ» тип әйтә алманым!»«Мин «юҡ» тип әйтә алманым!»
«Мин «юҡ» тип әйтә алманым!»

«Башҡорт хужабикәһе» булараҡ билдәле блогер Миләүшә Шәйхлисламова фотосессияһы буласағын, шуға күрә үҙен тәртипкә килтерергә кәрәклеген белдерҙе.

– Минең тормошомда тәүге тапҡыр фотосессия буласаҡ, – тип  өҫтәне блогер.

Ул фотосессияларҙы яратмауын билдәләне, сөнки уға етди һәм оҙаҡ әҙерләнергә кәрәк: макияж яһарға, прическа эшләргә, биҙәнергә, ә унан һуң фотоға төшөргә. Быға тотош бер көн китә.

– Мин быны бушҡа ваҡыт үткәреү тип һанайым. Ә бында мин «юҡ» тип әйтә алманым, – тип ысҡындырҙы Миләүшә һәм уға Өфөнөң шәп бер журналы фотосессия ойоштороуын әйтте. Был баҫма «Башҡорт хужабикә»һе тәҡдим иткән фотоларҙан баш тартҡан. Шуға күрә уға макияж яһарға тура килгән.

– Ниндәй кейемдә фотоға төшәсәгемде лә белмәйем, – тине һәм  теләһә ниндәй кейемдә лә төшөргә әҙер булыуын белдерҙе.Оҙаҡ әҙерләнгәндән һуң, «Башҡорт хужабикәһе»нә бер нисә яңы образ тыуҙыра алдылар.

Автор:Гөлнара Солтанова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика