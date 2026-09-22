+15 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 12:32

"Изгелек шағирәһе"

Зөһрә Үтәғолова  - изгелекле һөнәр эйәһе: ғүмере буйы мәғариф өлкәһендә эшләне. Үҙе лә изгелекле һәм яҡты күңелле шәхес. Ошо булмышы уның ижадында, шиғриәтендә сағала. Шуға ла шағирәнең 65 йәшлек юбилейы уңайынан ойошторолған сара "Изгелек шағирәһе" тип аталды. Ул Стәрлетамаҡ ҡалаһының Абдулҡадир Инан исемендәге башҡорт һәм татар әҙәбиәттәре үҙәгендә үтте.  

"Изгелек шағирәһе""Изгелек шағирәһе"
"Изгелек шағирәһе"

Кисәне Стәрлетамаҡ ҡалаһының мәҙәниәт һәм әҙәбиәт вәкилдәре ойошторҙо. Юбилярҙы Үҙәкләштерелгән китапханалар селтәренең методика бүлеге етәксеһе Рәмзиә Хәмитова, А. Инан исемендәге үҙәк мөдире Гүзәл Ишбулдина, Стәрлетамаҡ ҡалаһы башҡорттары Ҡоролтайы рәйесе, «Ашҡаҙар» гәзитенең баш мөхәррире Рәмил Мансуров һәм башҡа ҡунаҡтар тәбрикләне.

Байрамдан ижади мөхит вәкилдәре лә ситтә ҡалманы. Стәрлетамаҡ яҙыусылар ойошмаһы етәксеһе Римма Ғәлимова, шағирҙар Кәрим Сәлимов, Рита Фәтҡуллина, Тәнзилә Маликова һәм башҡалар юбилярға йылы һүҙҙәр еткерҙе. Зөһрә Үтәғолованы ҡотларға ҡыҙҙары, туғандары, студенттары һәм дуҫтары ла килде.

Байрамдың күркәм биҙәге — музыкаль сығыштар булды. Динар Абдуллин, Рүзәлиә Ниғмәтуллина, Ансар Вәхитов һәм Вәсилә Халикова үҙҙәренең йырҙары менән тамашасылар күңелен яуланы. «Көмөш волонтёрҙар» Рима Муллаҡаева һәм Ольга Ғөбәйҙуллина ла кисәгә йәм өҫтәне.

Кисә ихлас аралашыу, матур теләктәр һәм күңелле хәтирәләр менән үрелеп барҙы. Байрам ахырында юбиляр сараға килгән һәр кемгә рәхмәт һүҙҙәрен, изге теләктәрен еткерҙе һәм шиғырҙарын уҡыны.

 

 

Автор:Гөлнур Ҡыуатова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика