Хөкөм ҡарары сығарылды

Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығының Өфө ҡалаһы Октябрь районы буйынса тәфтиш бүлеге йыйған дәлилдәр 34 йәшлек урындағы ҡатынға ҡарата хөкөм ҡарары сығарыу өсөн етерлек тип танылды. Ул Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 106-сы статьяһында (әсәһенең яңы тыуған сабыйын үлтереүе) ҡаралған енәйәтте ҡылыуҙа ғәйепле тип танылды. Тәфтиш һәм суд асыҡлауынса, 2025 йылдың сентябрендә ғәйепләнеүсе үҙенең йәшәгән урынында йәшәүгә һәләтле малай таба. Артабан ул сабыйҙы тейешле ҡарауһыҙ һәм медицина ярҙамынан мәхрүм итә (үҙе шәфҡәт туташы булғанлыҡтан, ул ярҙам күрһәтә алыр ине). Енәйәт ҡылыу һөҙөмтәһендә сабый ваҡиға урынында вафат була. Суд уны 2 йылға иректән сикләүгә хөкөм итте.
Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.