+26 °С
Ясно
Беҙ - "Вконтакте"Беҙ - "Одноклассники"Беҙ - "Телеграм"даБеҙ - "МАХ"-та Гәзиттә ҡотлау, иғлан бирергә (расценки 2026)
Яңылыҡтар таҫмаһы
22 Сентября , 07:25

Хөкөм ҡарары сығарылды

Өфөлә яңы тыуған сабыйын үлтергән урындағы ҡатынға ҡарата хөкөм ҡарары сығарылды.

Хөкөм ҡарары сығарылдыХөкөм ҡарары сығарылды
Хөкөм ҡарары сығарылды

Рәсәй Тәфтиш комитетының Башҡортостан Республикаһы буйынса идаралығының Өфө ҡалаһы Октябрь районы буйынса тәфтиш бүлеге йыйған дәлилдәр 34 йәшлек урындағы ҡатынға ҡарата хөкөм ҡарары сығарыу өсөн етерлек тип танылды. Ул Рәсәй Федерацияһы Енәйәт кодексының 106-сы статьяһында (әсәһенең яңы тыуған сабыйын үлтереүе) ҡаралған енәйәтте ҡылыуҙа ғәйепле тип танылды. Тәфтиш һәм суд асыҡлауынса, 2025 йылдың сентябрендә ғәйепләнеүсе үҙенең йәшәгән урынында йәшәүгә һәләтле малай таба. Артабан ул сабыйҙы тейешле ҡарауһыҙ һәм медицина ярҙамынан мәхрүм итә (үҙе шәфҡәт туташы булғанлыҡтан, ул ярҙам күрһәтә алыр ине). Енәйәт ҡылыу һөҙөмтәһендә сабый ваҡиға урынында вафат була. Суд уны 2 йылға иректән сикләүгә хөкөм итте.

Фото: асыҡ сығанаҡтарҙан.

Автор:Баныу Ҡаһарманова
Читайте нас

1917-2026 "Йәшлек" гәзите

Баш мөхәррир - Артур Хәсән улы Дәүләтбәков

Об использовании персональных данных

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (РОСКОМНАДЗОР). Регистрационный номер: серия ПИ ФС77-68471 от 27 января 2017 г.

Мәҡәләләрҙе ҡулланғанда "Йәшлек" гәзитенә һылтанма яһау мотлаҡ. Бөтә хоҡуҡтар яҡланған.

Телефон
8(347)273-46-38
Эл. почта
ye02@yandex.ru
Адрес
Өфө ҡалаһы, Октябрҙең 50 йыллығы урамы, 13, 8-се ҡат
Рекламная служба
89174755304
Редакция
8(347)273-52-08
Приемная
8(347)273-46-38
Сотрудничество
8(347)273-56-45
Яндекс.Метрика